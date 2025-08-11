Na tę wiadomość od PKO BP czekało wielu klientów największego polskiego banku

Po latach oczekiwań, klienci biznesowi PKO BP mogą wreszcie korzystać z płatności BLIK bezpośrednio w dedykowanej aplikacji iPKO Biznes. To znacząca zmiana dla tysięcy przedsiębiorców, którzy do tej pory musieli korzystać z prywatnych kont lub tradycyjnych metod rozliczeń, co w erze cyfryzacji stanowiło poważne utrudnienie. Choć decyzja wydaje się spóźniona, jej praktyczne skutki będą odczuwalne w codziennym funkcjonowaniu firm.

Dzięki wdrożeniu systemu w iPKO Biznes bank może się pochwalić spójnym dostępem do BLIK-a we wszystkich swoich aplikacjach mobilnych. Każda z nich oferuje jednak nieco inne możliwości dostosowane do specyfiki grupy docelowej. Flagowa aplikacja IKO dla klientów indywidualnych pozostaje najbardziej rozbudowana, pozwalając nie tylko na płatności w sklepach, ale też wypłaty z bankomatów czy przelewy między użytkownikami. Z kolei PKO Junior, skierowana do młodszych użytkowników z Androidem, umożliwia głównie płatności zbliżeniowe.

Nowość w iPKO Biznes koncentruje się na płatnościach kodem, dostępnych zarówno w e-sklepach, jak i stacjonarnych punktach handlowych. Co ciekawe, mechanizm finansowania tych transakcji różni się od standardów. Środki nie są pobierane z rachunku bieżącego firmy, lecz z firmowej karty kredytowej lub obciążeniowej. Bank zapewnia, że takie operacje nie generują dodatkowych opłat pod warunkiem terminowej spłaty w okresie bezodsetkowym. Gdy przedsiębiorca przekroczy ten termin, pojawią się jednak standardowe koszty kredytowe – istotna informacja przy zarządzaniu firmową płynnością finansową.

Niestety, rozwiązanie ma swoje ograniczenia. Ponieważ formalnie nie są to transakcje kartowe, użytkownicy nie mogą skorzystać z procedury chargeback w przypadku sporów z handlowcami. To dość problematyczne zwłaszcza przy zakupach online, gdzie możliwość dysputy z sprzedawcą często stanowi ważny element ochrony konsumenckiej.

Mimo to, zakres przyjęć płatności jest imponujący. Przedsiębiorcy zyskują dostęp do tysięcy punktów w całej Polsce, gdzie akceptowane są płatności kodem Blik. Popularność tej metody wśród sprzedawców stale rośnie, głównie dzięki jej prostocie i bezpieczeństwu.

PKO BP zapowiada dalsze ulepszenia, w tym możliwość płatności Blikiem bezpośrednio z firmowego rachunku bieżącego. Choć bank nie ujawnia jeszcze terminu tej zmiany, jej wprowadzenie znacząco rozszerzyłoby możliwości przedsiębiorców. Obecne uzależnienie od limitów kart kredytowych bywa uciążliwe przy większych transakcjach.

Czytaj też: PKO BP wprowadza płatności powtarzalne Blikiem. Koniec z pamiętaniem o każdej płatności

Wdrożenie pełnej funkcjonalności Blika w bankowości biznesowej potwierdza postępującą cyfryzację płatności w Polsce. Jako lider rynku, PKO BP nie mógł dłużej pozwolić sobie na pozostawanie w tyle za konkurencją, która podobne rozwiązania wprowadziła już wcześniej. Dla przedsiębiorców to jednak konkretna korzyść – kolejny krok ku wygodniejszemu zarządzaniu firmowymi finansami.