Jak zmierzyć odległość między stanami kwantowymi? Naukowcy znaleźli sposób

Świat kwantowy rządzi się własnymi, często zaskakującymi zasadami. Elektrony mogą znajdować się w wielu stanach jednocześnie, a ich właściwości opisuje nie tylko energia czy pęd, lecz także bardziej abstrakcyjne cechy, takie jak „geometria” stanów kwantowych. Teraz naukowcom udało się po raz pierwszy bezpośrednio zmierzyć pełny tensor metryki kwantowej elektronów w rzeczywistym materiale. To osiągnięcie otwiera nowe perspektywy w badaniach nad nadprzewodnictwem i komputerami kwantowymi odpornymi na błędy.
Radek Kosarzycki
11.08.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Odległość kwantowa to miara podobieństwa lub różnic między dwoma stanami kwantowymi. W tej niezwykłej skali wartość 1 oznacza stany identyczne, a 0 – całkowicie przeciwne. Choć pojęcie to funkcjonuje w fizyce teoretycznej od dekad, jego praktyczny pomiar w materiale stałym był dotąd uważany za niemal niemożliwy. Obserwacje elektronów same w sobie są wyzwaniem, a uchwycenie ich subtelnej struktury geometrycznej to jeszcze wyższy poziom trudności.

Aby pokonać te trudności, międzynarodowy zespół badaczy sięgnął po fosfor czarny – warstwowy kryształ pierwiastkowy o prostym, dobrze poznanym układzie atomowym. Jego przejrzysta struktura czyni go idealnym kandydatem do badania geometrii kwantowej elektronów. Kluczowym narzędziem była spektroskopia fotoemisyjna kątowo-rozdzielcza (ARPES), zaawansowana metoda mapowania energii i pędu elektronów w materiale.

Naukowcy poszli jednak krok dalej. Analizując, jak wyniki ARPES zmieniają się w zależności od polaryzacji padającego światła, odtworzyli tzw. teksturę pseudospinową elektronów w paśmie walencyjnym kryształu. Pseudospin to wewnętrzna cecha kwantowa elektronów, przypominająca pewnego rodzaju orientację, która zmienia się w przestrzeni pędu. Aby uzyskać tak dokładne dane, badacze wykorzystali promieniowanie synchrotronowe z ośrodka Advanced Light Source w USA, generującego wyjątkowo intensywne i precyzyjnie kontrolowane wiązki światła.

Zgromadzone w ten sposób dane pozwoliły po raz pierwszy w historii obliczyć pełny tensor metryki kwantowej elektronów Blocha – cząstek, których ruch jest determinowany przez okresową strukturę kryształu. Ten matematyczny obiekt szczegółowo opisuje geometrię stanów kwantowych i może być kluczem do zrozumienia niezwykłych właściwości materiałów, takich jak nadprzewodniki wysokotemperaturowe.

W przyszłości podobne pomiary mogą stać się nieocenionym narzędziem w projektowaniu komputerów kwantowych odpornych na błędy. W takich systemach stabilność delikatnych stanów kwantowych jest kluczowa, a precyzyjna znajomość ich geometrii może pomóc w doborze optymalnych materiałów. Na razie metoda została przetestowana tylko na fosforze czarnym w warunkach laboratoryjnych, ale badacze są przekonani, że można ją zastosować także do innych materiałów. To krok w stronę pełniejszego poznania ukrytej geometrii materii i wykorzystania jej w praktycznych technologiach przyszłości.

