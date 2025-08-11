Powrót do szkoły z Plusem – smartfony w atrakcyjnych cenach i bony do Empiku

Czytaj też: Samsung rezygnuje z Galaxy S26 Plus na rzecz nowego modelu Edge. Czy smukła konstrukcja podbije rynek smartfonów?

Smartfony i smartwatche w specjalnych cenach w Plusie

W ramach nowej promocji, Plus obniżył ceny wielu popularnych urządzeń. Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków zakupu na raty, co sprawia, że wymiana sprzętu staje się jeszcze bardziej dostępna. Promocją objęte są:

Samsung Galaxy A26 5G 6/128 GB – 899 zł – 1 zł na start + 12 rat po 74,81 zł/mies.(najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł);

Motorola edge 60 Fusion 5G 8/25 6GB – 1399 zł – 1 zł na start + 12 rat po 116,50 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1699 zł);

Huawei Pura 70 Pro 12/512 GB – 2999 zł – 299 zł na start + 12 rat po 225 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3399,04 zł);

OPPO Reno 13F 5G 8/256 GB – 1199 zł – 1 zł na start + 12 rat po 99,8 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1299 zł);

Xiaomi Redmi Note 14 5G 8/256 GB – 1099 zł – 1 zł na start + 12 rat po 91,49 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł);

Samsung Galaxy Watch 7 40mm – 799 zł – 1 zł na start + 12 rat po 66,48 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 879 zł);

Huawei Watch Fit 4 Pro – 999 zł – 1 zł na start + 12 rat po 83,15 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1199 zł).

Nowa oferta Plusa to nie tylko niższe ceny, ale także bonus, który przyda się każdemu uczniowi i studentowi. Kupując jeden z wybranych smartfonów, można otrzymać bon do Empiku.

Przy zakupie flagowego Huawei Pura 70 Pro można zyskać bon o wartości 400 zł.

W przypadku pozostałych smartfonów z listy, wartość bonu to 200 zł.

Vouchery można wykorzystać na dowolne zakupy w Empiku, co pozwala na sfinansowanie zarówno szkolnej wyprawki, jak i książek, gier czy innych artykułów. Aby skorzystać z promocji, wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści SZKOLA na numer 661 000 991, a w odpowiedzi otrzymany kod będzie można zrealizować w Empiku. To proste i wygodne rozwiązanie, które sprawia, że przygotowania do szkoły stają się znacznie bardziej opłacalne.