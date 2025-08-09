Unikatowy gamingowy retrobus na ulicach Białegostoku. Nie możesz go przegapić!

Gamingowy retrobus Muzeum Gier i Technologii wyjedzie na ulice Białegostoku. Wszystko, co musisz wiedzieć o wydarzeniu

Już 16 sierpnia po ulicach Białegostoku będzie jeździć gamingowy retrobus. Można śmiało powiedzieć, że podwójnie retro, bo będzie to stary Jelcz, który swego czasu woził pasażerów po ulicach stolicy Podlasia. To własność Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku i jest to jeden z pojazdów, w którym organizowane są różne imprezy tematyczne i można go czasem spotkać poruszającego się po ulicach.

Sam autobus to tylko mała część atrakcji, bo najważniejsze jest to, co znajduje się w jego wnętrzu. A tam przeniesiona zostanie część Muzeum Gier i Technologii, tworząc razem jeżdżącą i w pełni interaktywną wystawę, z której będzie można skorzystać, czyli mówiąc wprost – pograć na przeróżnych urządzeniach, których Muzeum ma bardzo pokaźną kolekcję.

Wydarzenie odbędzie się 16 sierpnia, a start przewidziany jest na godzinę 9. Wtedy autobus wyruszy w swój pierwszy kurs spod swojej stałej siedziby – stadionu miejskiego Chorten Arena przy skrzyżowaniu ulicy Wiosennej i Ciołkowskiego. Przejazdów będzie kilka, a dokładna trasa i rozkład przystanków pojawi się na fanpage’u Muzeum Gier i Technologii na Facebooku.

Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w tej nietypowej przejażdżce, koniecznie dajcie o tym znać na oficjalnej stronie wydarzenia. Dzięki temu organizatorzy będą w stanie dokładniej oszacować liczbę miejsc i przejazdów retrobusu.