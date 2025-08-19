Sony poszerza ofertę sprzętu INZONE. Nowe akcesoria do grania stworzone z Fnatic

Współpraca z Fnatic, jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji e-sportowych, sugeruje, że Sony poważnie podchodzi do tematu – przede wszystkim dlatego, że nie chodzi tu tylko o dodanie logo partnera na opakowaniu, ale o realny wpływ profesjonalnych graczy na finalny kształt produktów.

Słuchawki INZONE H9 II. Lżejsze i z lepszym dźwiękiem

Flagowy model H9 II otrzymał solidną modernizację. Najważniejszą zmianą jest redukcja wagi – z poprzednich 330 gramów do zaledwie 273 gramów z dołączonym mikrofonem – choć to niecałe 60 gramów, to różnica jest odczuwalna podczas długich sesji. Konstrukcja wykorzystuje wysokiej jakości przetworniki dźwięku zapożyczone z modelu WH-1000XM6, co powinno przełożyć się na lepszą jakość audio.

Czas pracy na baterii deklarowany jest na 30 godzin, co stawia te słuchawki w czołówce bezprzewodowych modeli gamingowych. Mikrofon o kardioidalnej charakterystyce zyskał lepszą kierunkowość i funkcję redukcji szumów opartą na algorytmach AI. Łączność z hostem możliwa jest przez połączenie radiowe 2,4 GHz, Bluetooth z obsługą LE Audio oraz tradycyjny kabelek, przy czym słuchawki pozwalają na połączenie z dwoma źródłami naraz.

Czytaj też: U sąsiada gorzej niż w Polsce. Niemiecki sąd zakaże Adblockerów?

INZONE E9. Douszny model dla zawodowców

Dla graczy e-sportowych Sony przygotowało model E9. To całkowicie zamknięte słuchawki douszne ważące mniej niż 20 gramów. Ich konstrukcja została oficjalnie zatwierdzona do użytku podczas mistrzostw Apex Legends Global Series Year 5, co świadczy o profesjonalnym przeznaczeniu.

Izolacja pasywna ma być główną zaletą modelu E9 – co przy turniejowym hałasie jest kluczowe. Do wyboru są różne rodzaje wkładek, piankowych i silikonowych, a samo urządzenie łączy się przez jack 3,5 mm lub USB-C za pomocą dedykowanego modułu.

Pierwsza klawiatura mechaniczna Sony

KBD-H75 to debiut marki w segmencie klawiatur gamingowych. Format 75% oznacza rezygnację z klawiatury numerycznej, ale zachowanie klawiszy funkcyjnych i pokrętła do regulacji głośności. Konstrukcja opiera się na przełącznikach hallotronowych z funkcją rapid trigger, co pozwala na dostosowanie punktu aktywacji klawiszy do własnych preferencji.

Częstotliwość próbkowania wynosi 8000 Hz, co raczej przekracza możliwości nie tylko zwykłego użytkownika, ale także profesjonalnych graczy, jednak staje się standardem w topowych konstrukcjach. Obudowa z frezowanego aluminium wykorzystuje montaż „gasket mount”, który ma tłumić wibracje i poprawiać komfort pisania. Oświetlenie RGB można konfigurować dla każdego klawisza z osobna.

Mysz Mouse-A. Ultralekka i precyzyjna

Ważąca zaledwie 48,4 grama mysz należy do najlżejszych na rynku. Sensor PixArt 3950IZ osiąga rozdzielczość 30000 DPI i przyspieszenie liniowe do 70 g. Optyczne przełączniki eliminują opóźnienia mechaniczne, a częstotliwość odpytywania 8000 Hz ma gwarantować precyzję.

Akumulator wystarczać ma na 90 godzin pracy, co przy tak niskiej wadze robi wrażenie. To wyraźny sygnał, że Sony celuje w segment wymagających graczy FPS.

Ekosystem i dostępność

Ofertę uzupełniają dwie podkładki: Mat-F (6 mm) o wysokim współczynniku tarcia (typ „control”) dla graczy wymagających precyzji oraz Mat-D (4 mm) z gładszą powierzchnią typu „speed” dla dynamicznych gier. Obie mają wzmocnione brzegi zwiększające trwałość, z obszyciem poniżej poziomu podkładki.

Ceny nowości prezentują się następująco:

podkładka Inzone Mat-D – 60 euro

podkładka Inzone Mat-F – 100 euro

mysz Inzone Mouse-A – 180 euro

klawiatura Inzone KBD-H75 – 300 euro

słuchawki Inzone E9 – 150 euro

słuchawki Inzone H9 II – 350 euro

Polskie ceny powyższych modeli nie są jeszcze znane. Większość produktów trafi do sprzedaży we wrześniu 2025 roku.