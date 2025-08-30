To możliwe. Materia może istnieć jednocześnie w dwóch stanach skupienia

Podsumowanie artykułu . . .

Zespół badawczy z Uniwersytetu w Heidelbergu dokonał obserwacji, która wydaje się przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Materia może jednocześnie przejawiać właściwości cieczy i ciała stałego w warunkach dalekich od równowagi termodynamicznej. To zjawisko do tej pory uważano za teoretyczną ciekawostkę możliwą do zaobserwowania wyłącznie w idealnie statycznych układach.

Eksperyment przeprowadzono w ekstremalnie niskich temperaturach, gdzie tradycyjne prawa fizyki ustępują miejsca mechanice kwantowej. W takich warunkach atomy tracą indywidualność i łączą się w tzw. kondensat Bosego-Einsteina, tworząc nadciecz o zerowej lepkości. Grupa Synthetic Quantum Systems odkryła, że precyzyjne wprowadzenie energii do tego systemu wywołuje okresowe modulacje gęstości, powodując krystalizację nadcieczy przy jednoczesnym zachowaniu jej płynnych właściwości.

Kluczowym dowodem eksperymentalnym było zaobserwowanie dwóch różnych prędkości propagacji fal dźwiękowych w tym samym materiale. Jedna fala zakłócała nadciecz, podczas gdy druga oddziaływała na strukturę krystaliczną. To wyraźnie potwierdzało współistnienie obu stanów materii. Professor Markus Oberthaler, kierujący badaniami, wyjaśnia: „Wzbudzona nadciecz wspiera oscylacje podobnie jak ciało stałe — atomy wibrują synchronicznie wokół swoich pozycji równowagi podczas przechodzenia fali dźwiękowej”.

Badanie stanowi pierwszą obserwację zjawisk nadstałych w układzie dynamicznym, dalekim od równowagi. Jak podkreśla Nikolas Liebster z zespołu badawczego, dotychczas nadstałość rozważano wyłącznie w kontekście fizyki równowagi, gdzie system pozostaje statyczny w czasie. Nowe odkrycie pokazuje, że koncepcja ta zachowuje ważność nawet przy aktywnym dostarczaniu energii zewnętrznej.

Wyniki opublikowane w Nature Physics otwierają interesujące perspektywy badawcze, choć warto zachować umiarkowany optymizm co do praktycznych zastosowań. Możliwość kontrolowania egzotycznych stanów materii może kiedyś znaleźć zastosowanie w technologiach kwantowych, ale na realne wdrożenia przyjdzie nam prawdopodobnie poczekać jeszcze wiele lat. Niemieckie odkrycie przypomina jednak, że natura wciąż kryje przed nami wiele tajemnic, a fizyka kwantowa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.