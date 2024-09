Home Nauka Stworzyli superfoton, a później zostawili na nim odcisk. Ten eksperyment będzie miał poważne konsekwencje

Łącząc ze sobą tysiące fotonów można doprowadzić do powstania czegoś, co określa się mianem superfotonu. Fizycy niedawno podjęli się tego zadania, by później dodatkowo na niego wpłynąć. Jak zapowiadają, przyniesie to namacalne korzyści.