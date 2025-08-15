T-Mobile stawia na AI dla każdego. Nowe urządzenia i atrakcyjne usługi

T-Mobile stawia na sztuczną inteligencję. T Phone 3 i T Tablet 2 już w Polsce

Sztuczna inteligencja przestaje być technologiczną ciekawostką, a zaczyna trafiać pod strzechy. T-Mobile właśnie postawił na upowszechnienie tej technologii, wprowadzając na rynek parę nowych urządzeń. Operator zaprezentował smartfon T Phone 3 w cenie 969 zł oraz tablet T Tablet 2 za 1379 zł. Oba wyposażono w asystenta opartego na rozwiązaniu Perplexity, aktywowanego specjalnym przyciskiem. To odpowiedź na przewidywania, że do 2028 roku aż 70% sprzedawanych smartfonów będzie wyposażonych w funkcje AI. Asystent Perplexity jest wszechstronnym narzędziem, które potrafi wcielić się w wiele ról, dostosowując się do potrzeb użytkownika:

Osobisty asystent — pomoże w zarządzaniu kalendarzem, pisaniu e-maili i podsumowywaniu długich tekstów.

— pomoże w zarządzaniu kalendarzem, pisaniu e-maili i podsumowywaniu długich tekstów. Geniusz językowy — służy jako tłumacz, analizując treści z ekranu lub rozmowy.

— służy jako tłumacz, analizując treści z ekranu lub rozmowy. Ekspert podróży — zaplanuje trasę wycieczki, zarezerwuje stolik w restauracji czy zamówi przejazd.

— zaplanuje trasę wycieczki, zarezerwuje stolik w restauracji czy zamówi przejazd. Dietetyk i trener — udzieli porad kulinarnych, stworzy listę składników i przygotuje plany treningowe.

— udzieli porad kulinarnych, stworzy listę składników i przygotuje plany treningowe. Specjalista od zakupów — będzie doradzał w wyborze stylizacji, sprzętu domowego i prezentów.

— będzie doradzał w wyborze stylizacji, sprzętu domowego i prezentów. Animator czasu wolnego — pomoże znaleźć najlepsze koncerty, książki i filmy.

— pomoże znaleźć najlepsze koncerty, książki i filmy. Korepetytor — rozwiąże zadania matematyczne i przystępnie wyjaśni skomplikowane zagadnienia.

Asystent AI obsługuje zarówno zapytania głosowe, jak i tekstowe, a także potrafi analizować obraz z aparatu, co jeszcze bardziej zwiększa jego funkcjonalność.

Poza zaawansowanym AI, zarówno T Phone 3, jak i T Tablet 2 oferują solidne parametry techniczne. Obydwa urządzenia wyposażono w ulepszony chipset, co gwarantuje płynne i szybkie działanie. Smartfon T Phone 3 posiada zintegrowane z AI funkcje aparatu, które pozwalają na błyskawiczną edycję zdjęć, modyfikację tła czy tworzenie awatarów w aplikacji Picsart. Oba sprzęty działają w technologii 5G, zapewniając dostęp do ultraszybkiej sieci T-Mobile.

T-Mobile podkreśla również proekologiczne podejście w procesie produkcji. T Phone 3 uzyskał certyfikat #GreenMagenta i wysoką ocenę w rankingu ekologicznym. Z kolei obudowa tabletu T Tablet 2 w 75% składa się z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, co stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Jeśli chodzi o specyfikację, to smartfon napędza procesor Snapdragon 6 Gen 3 z baterią 5000 mAh i ładowaniem 25W. Ekran odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz, a system aparatów oparto na module 50 MP z optyczną stabilizacją. Gwarantowane są 3 aktualizacje systemu i 5 lat wsparcia. Tablet natomiast wykorzystuje chip MediaTek MT8755 i technologię TCL NXTPAPER z trzema trybami wyświetlania. Kompatybilność z rysikiem T-Pen oraz obietnica 5 aktualizacji i ponad 6 lat wsparcia brzmią zachęcająco, choć wytrzymałość tych deklaracji zweryfikuje czas. Oba sprzęty korzystają z sieci 5G T-Mobile 5G Bardziej, co jest kluczowe dla funkcji chmurowych.

T-Mobile nie ogranicza dostępu do sztucznej inteligencji wyłącznie dla nabywców nowych urządzeń. Użytkownicy, którzy nie planują ich zakupu, mogą skorzystać z wybranych narzędzi AI, w tym z modułu Perplexity, bezpośrednio w aplikacji Mój T-Mobile, co pozwala na bezpieczne i wygodne testowanie nowych technologii. Klienci T-Mobile, którzy zdecydują się na zakup T Phone 3 lub T Tablet 2, otrzymają dodatkowo dostęp do subskrypcji Perplexity Pro oraz Picsart Pro, co zapewni im jeszcze więcej możliwości.

Sztuczna inteligencja to technologia, która wiele zmienia, a jednak wciąż korzystanie z niej wiąże się z obawą. Chcemy, aby klienci T-Mobile mogli zapoznać się z narzędziami AI i wypróbować je w bezpiecznym środowisku. Oferowane przez nas rozwiązania w smartfonie i tablecie, a także funkcje AI w naszej aplikacji Mój T-Mobile, to właśnie szansa na bezpieczny dostęp do sztucznej inteligencji oraz osobiste poznanie jej możliwości – mówi Claudia Nemat, członkini zarządu ds. technologii i innowacji w Deutsche Telekom.

T Phone 3 5G 6/128GB będzie dostępny tylko w T-Mobile w zestawie ze słuchawkami ANC TWE220 oraz etui w prezencie przy umowie na 24 miesiące już za 40 zł miesięcznie przy wpłacie tylko 9 zł na start. Cena telefonu poza abonamentem to 969 zł przy płatności jednorazowej. Urządzenie dostępne z abonamentem – Oferta Nielimitowana na 24 mies. od 75 zł mies. z rabatami. Z kolei T Tablet 2 dostępny będzie już od 1 zł dla klientów, którzy posiadają inną usługę w T-Mobile, w ofercie z nielimitowanym internetem 5G Bardziej od 70zł/mies. z rabatami. Urządzenie będzie też dostępne w zestawie z etui i rysikiem przy jednorazowej opłacie 179 zł w ofercie z nielimitowanym internetem. T Tablet 2 można kupić również bez kontraktu na abonament, wtedy jego cena wraz z akcesoriami rośnie do 1379 zł lub do 1209 zł bez akcesoriów.

Urządzenia będą również dostępne w ofercie biznesowej, dostępne w wygodnym systemie ratalnym. Dla przykładu T Phone 3 w abonamencie na 24 miesiące można dostać przy pierwszej wpłacie 249 zł i 30 zł doliczanych do rachunku co miesiąc. T Tablet 2 wraz z zestawem akcesoriów to wydatek 9 zł na start i wygodna rata 50 zł doliczanych do rachunku co miesiąc.