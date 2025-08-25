Valve Proton ma już 7 lat. Jak ta technologia zmieniła gaming na Linuxie 

Jak dalej może się potoczyć przyszłość Protona

Skala tego sukcesu jest imponująca. Według danych z ProtonDB, społeczność oceniła jako w pełni grywalne ponad 15 tysięcy tytułów. Program Valve Deck Verified poszedł jeszcze dalej, oznaczając ponad 21,5 tysiąca gier jako kompatybilne ze SteamOS i Steam Deckiem. To nie są już marginalne liczby, ponieważ udział Linuksa w statystykach Steam zbliża się powoli do 3%, co przy niemal totalnej dominacji Windowsa stanowi nie lada osiągnięcie.

Strategia Valve wydaje się przemyślana i dalekowzroczna. Firma konsekwentnie buduje własny ekosystem, gdzie Proton stanowi fundament pod takie produkty jak Steam Deck czy SteamOS. Gdy pojawi się kolejna generacja sprzętu, spodziewamy się Steam Deck 2, czy nowa wersja konsoli Steam Machine, to już będzie ona gotowa do działania w trybie „podłącz i graj” z ogromną biblioteką istniejących już tytułów.

Wraz z pojawieniem się Protona, na rynku gamingowym pojawiła się też silniejsza konkurencja. Microsoft położył większy nacisk na optymalizację gier w Windows 11 dla sprzętu o niskim poborze mocy i pracuje nad ujednoliceniem programów uruchamiających w konkurencyjnych sklepach. Tymczasem liczba użytkowników Linuksa na Steamie zbliża się do 3%, co jest znaczącym postępem w obliczu dotychczasowej dominacji Windowsa.

Siedem lat rozwoju Protona pokazuje, jak technologie z pogranicza eksperymentu mogą stać się fundamentem całych ekosystemów. Valve konsekwentnie buduje swoją wizję gamingu przyszłości, podczas gdy rynek sprzętu dostarcza coraz potężniejszych, choć nie zawsze doskonałych rozwiązań. To ewolucja, która choć niepozbawiona wyzwań, zdecydowanie posuwa branżę do przodu.