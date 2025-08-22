X-37B znów w kosmosie. Ósma misja tajemniczego wojskowego wahadłowca

Nowe technologie na pokładzie X-37B

Start odbył się nad ranem 22 sierpnia z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego o godzinie 05:50 czasu polskiego. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła X-37B na orbitę, a jej pierwszy stopień po 8,5 minutach powrócił bezpiecznie platformę lądowniczą znajdującą się na Stacji Sił Kosmicznych Cape Canaveral. Co dokładnie działo się dalej (między innymi gdzie i kiedy wahadłowiec się oddzielił od drugiego stopnia), pozostaje tajemnicą – SpaceX zgodnie z dyspozycją Sił Kosmicznych przerwało transmisję ze startu zaraz po lądowaniu pierwszego stopnia.

photo: US Space Force

Co właściwie testuje tym razem X-37B? Jak podaje US Space Force, podczas misji OTV-8 testowane będą między innymi działające kwantowe czujniki inercyjne i systemy komunikacji laserowej.

Kwantowe czujniki to instrumenty wykorzystujące zjawiska mechaniki kwantowej do precyzyjnego pomiaru ruchu. W praktyce mogą one zrewolucjonizować nawigację, szczególnie w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie docierają sygnały GPS. To kluczowe dla planowanych misji w rejonie między Ziemią a Księżycem, gdzie tradycyjne systemy bezwładnościowe mają ograniczoną niezawodność.

Komunikacja laserowa natomiast oferuje większe bezpieczeństwo i wydajność niż konwencjonalne łącza radiowe. Testy prawdopodobnie obejmą współpracę z komercyjnymi konstelacjami satelitów, w tym należącą do SpaceX siecią Starlink.

Historia pełna tajemnic

Program X-37B działa od 2010 roku, a każda kolejna misja trwała dłużej niż poprzednia. Od 224 dni podczas pierwszej misji do rekordowych 908 dni podczas szóstej. Poprzednia, siódma misja przerwała ten trend, trwając 434 dni.

photo: US Space Force

Sam pojazd ma 8,8 metra długości i rozpiętość skrzydeł 4,5 metra. Siły Kosmiczne USA dysponują dwoma takimi zautomatyzowanymi wahadłowcami wyprodukowanymi przez Boeinga. Startują one pionowo, wynoszone klasycznymi rakietami, ale lądują jak tradycyjne samoloty. Misja OTV-8 to zarazem trzecia misja X-37B, w której skorzystano z usług SpaceX – w dwóch użyto rakiet Falcon 9, a w jednej Falcon Heavy. Pozostałe pięć startów odbyło się przy użyciu rakiet Atlas V od United Launch Alliance.

X-37B przygotowywany do misji OTV-8, photo: US Space Force

Jak długo potrwa obecna misja? Wojsko nie lubi dzielić się tajemnicami i nie znamy planu lotu. I tak tym razem wiemy wyjątkowo dużo.

Technologie nie tylko dla wojska

Technologie testowane przez X-37B, choć owiane tajemnicą, wydają się mieć praktyczne zastosowanie. Kwantowe systemy nawigacyjne mogą umożliwić precyzyjne manewrowanie w głębokiej przestrzeni kosmicznej, a komunikacja laserowa – szybszą i bezpieczniejszą wymianę danych między satelitami. Aspekt wojskowy nowych systemów nawigacji z pewnością pozostaje pierwszorzędny, zwłaszcza w kontekście ujawnionych przez wojnę w Ukrainie podatności systemów GPS na zakłócanie i konieczności radzenia sobie przez autonomiczny sprzęt z taką sytuacją.

X-37B pozostaje jednym z ciekawszych, choć najmniej znanych projektów kosmicznych. Jego ósma misja prawdopodobnie przyniesie wartościowe dane testowe, ale szczegóły poznamy najwcześniej za kilka lat – jeśli w ogóle.