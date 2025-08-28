Xbox Cloud Gaming dociera do podstawowych subskrypcji. Microsoft walczy o graczy w chmurze

Podsumowanie artykułu . . .

Testy dla Insiderów. Chmura dla wszystkich subskrybentów

Firma uruchomiła bowiem testowy dostęp do Xbox Cloud Gaming dla członków programu Xbox Insiders z subskrypcją Game Pass Core lub Standard. To znacząca zmiana, która kończy okres, gdy strumieniowanie gier zarezerwowane było wyłącznie dla posiadaczy Game Pass Ultimate. Co więcej, posiadacze niższych abonamentów zyskali także dostęp do wybranych gier dla komputerów PC oraz do dostępnej od listopada zeszłego roku dla posiadaczy wersji Ultimate możliwości grania poprzez chmurę w zakupione na własną rękę gry, niedostępne normalnie w ramach Game Pass.

Różnice w subskrypcjach. Ultimate wciąż króluje

Mimo rozbudowania możliwości tańszych abonamentów Game Pass Ultimate nadal wydaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem dla graczy. Najdroższy plan obejmuje najbardziej rozbudowany katalog dostępnych gier, w tym tytuły dostępne od dnia premiery, tryb wieloosobowy online na konsolach oraz dodatki, takie jak członkostwo w EA Play.

Game Pass Standard, wprowadzony w 2024 roku, skupia się na grach konsolowych z opcją gry online, ale bez dostępu do premierowych tytułów. Game Pass Core zapewnia podstawową bibliotekę gier i obsługę rozgrywki wieloosobowej – te usługi są przeznaczone dla najmniej wymagających.

Przenośne urządzenia Xbox

Microsoft planuje upowszechnienie testowanych funkcji w ciągu najbliższych miesięcy. Można by zresztą rzec, że nie ma wyboru – zmiany napędzane są przez przygotowania do premiery pierwszych przenośnych konsoli marki Xbox. ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X, tworzone we współpracy z Asus, mają trafić na rynek w październiku 2025 roku – i są to urządzenia, które zaoferują dedykowane środowisko Xbox z opcjami strumieniowania z chmury oraz lokalnego uruchamiania gier PC.

Konkurencja z popularnym Steam Deckiem i innymi przenośnymi komputerami do gier nie będzie łatwa – Microsoft musi znaleźć jak najwięcej argumentów dla użytkowników, przemawiających za wyborem właśnie takiego sposobu grania, jaki proponuje. I to może zadziałać – podczas testów klasycznej minikonsoli Lenovo Legion Go uznałem, że największy sens ma właśnie wtedy, kiedy można grać za jej pomocą poprzez chmurę, oszczędzając baterię i uzyskując lepszy wizualnie efekt.

Xbox Cloud Gaming coraz bardziej musi gonić konkurencję

Rozszerzenie Xbox Cloud Gaming na tańsze subskrypcje to krok w dobrą stronę – Microsoft daje graczom więcej opcji bez konieczności inwestowania w najdroższy abonament i zarazem okazję do przetestowania tego, co do tej pory oferowała tylko usługa Ultimate – a może także zachęcenia do jej wyboru? Czy ta strategia przełoży się na realny wzrost popularności chmurowego grania na platformach Xbox? Odpowiedź poznamy dopiero za kilka miesięcy, gdy update stanie się powszechnie dostępny. Bez rozwoju jednak nie ma mowy o sukcesie, o czym dobrze wie Nvidia, która za kilka dni zaoferuje poważnie odświeżone GeForce NOW…