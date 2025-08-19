Nareszcie! Nvidia Blackwell trafia do GeForce NOW! 

Nvidia Blackwell oferuje ulepszony ray tracing oraz renderowanie wspomagane przez AI

Architektura Nvidia Blackwell wprowadza udoskonalony ray tracing oraz renderowanie wspomagane przez AI. Dzięki temu możliwe jest bardziej realistyczne oświetlenie, bogatsze tekstury i szybsze obliczenia, co pozwala na renderowanie grafiki w czasie rzeczywistym nawet w najbardziej wymagających grach. Wraz z wprowadzeniem procesorów graficznych klasy GeForce RTX 5080, plan subskrypcyjny GeForce NOW Ultimate dostarczy potężną moc 62 teraflopsów i 48GB bufor klatek. Zapewni to wrażenia gamingowe wspierane przez AI, przygotowując platformę na przyszłość gier ze sztuczną inteligencją.

Dodatkowo dzięki trybowi Cinematic-Quality Streaming (CQS), użytkownicy doświadczą zauważalnego skoku w wierności grafiki, co zapewni najwyższą jakość wizualną w chmurze. CQS oferuje zestaw technologii opartych na architekturze Nvidia Blackwell, w tym oszałamiającą dokładność kolorów z modelem YUV z próbkowaniem chroma 4:4:4 i 10-bitowym HDR, co przekłada się na bogatsze kolory, ostrzejsze krawędzie i głębszy kontrast. Bardzo płynne strumieniowanie zapewniają zaawansowane kodery AV1, które płynnie dostosowują się do prędkości sieci, gwarantując nieprzerwaną grę. Ponadto, krystalicznie czystą grafikę uzyskamy dzięki nowym narzędziom AI do wyostrzania obrazu i filtrom wideo, które utrzymują wyraźny tekst i sceny akcji wolne od rozmycia i szumów.

Wydawcy wprowadzają swoje największe hity AAA oraz uznane tytuły indie do GeForce NOW, powiększając bibliotekę gier do ponad 2300 pozycji. Dzięki funkcji Install-to-Play, która zostanie wkrótce uruchomiona, liczba ta natychmiast się podwoi, dodając ponad 2200 dodatkowych tytułów ze Steam. Oznacza to, że biblioteka rozszerzy się do ponad 4500 gier.

Członkowie planów Ultimate i Performance otrzymają 100 GB pamięci w chmurze na każdą sesję dla gier Install-to-Play. Dostępne będą również dodatkowe, płatne rozszerzenia pamięci: 200 GB za 2,99 dolarów miesięcznie, 500 GB za 4,99 dolarów miesięcznie i 1 TB za 7,99 dolarów miesięcznie. Co ciekawe serwery oparte na GeForce RTX 5080 zapewniają przyspieszenie wydajności w natywnej aplikacji na Steam Decku, z 60 do 90 klatek na sekundę. Monitory i telewizory LG jako jedne z pierwszych skorzystają z ulepszeń serwerów GeForce NOW RTX 5080, co pozwoli na strumieniowanie w ultra-wysokiej rozdzielczości 5K i w 4K przy 120Hz.

Wielu może ucieszyć fakt, że Nvidia, Discord i Epic nawiązały współpracę, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie odkrywają gry i grają razem. W ramach nowej integracji, która pojawi się w tym roku, gracze będą mogli przetestować Fortnite bezpośrednio na Discordzie dzięki darmowemu, limitowanemu czasowo dostępowi do GeForce NOW Performance. Aktualizacja GeForce NOW z architekturą Nvidia Blackwell zacznie być wdrażana we wrześniu. Plan subskrypcyjny GeForce NOW Ultimate kosztuje 109 zł miesięcznie lub 539 zł za sześć miesięcy. Plan Performance to wydatek 54 zł miesięcznie lub 269 zł za sześć miesięcy.