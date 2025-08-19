Xiaomi rozszerza akcję Back to School o smartfony gamingowe POCO w promocyjnych cenach

W ofercie znalazło się oczywiście kilka modeli z różnych półek cenowych – od budżetowych po niemal flagowe. Każdy z nich ma w specyfikacji elementy sugerujące gamingowe przeznaczenie, trzeba jednak pamiętać, że w przypadku urządzeń tańszych i najtańszych może to być nieco na wyrost. Rabaty jednak wyglądają zachęcająco.

POCO F7 Ultra i F7 Pro. Górna półka cenowa

Najdroższym modelem w promocji jest POCO F7 Ultra – pierwszy w historii serii F smartfon z dopiskiem Ultra. Napędza go procesor Snapdragon 8 Elite firmy Qualcomm, wspomagany przez dedykowany układ VisionBoost D7. Za optymalizację gier odpowiada system WildBoost Optimization 4.0. Urządzenie ma też rozbudowany system aparatów z pływającym teleobiektywem. Wersja 16 GB RAM i 512 GB pamięci kosztuje teraz 2699 złotych, czyli o 300 zł mniej niż przed promocją.

POCO F7 Pro wykorzystuje nieco starszy, ale wciąż wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 3. Działa pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 2, oferuje ekran 2K i baterię 6000 mAh z ładowaniem HyperCharge 90 W. Chłodzenie oparto na technologii LiquidCool Technology 4.0. Za wariant 12+512 GB zapłacimy teraz 2199 złotych, co daje 400 złotych oszczędności.

POCO X7 Pro i M7. Propozycje dla mniej zasobnego budżetu

POCO X7 Pro ma być odpowiedzią dla szukających wydajności w niższej cenie. Wyposażono go w procesor Dimensity 8400-Ultra oraz system WildBoost Optimization 3.0. Ekran AMOLED CrystalRes ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość 1,5K i odświeżanie 120 Hz. Bateria ma pojemność 6000 mAh, a główny aparat rozdzielczość 50 Mpix ze stabilizacją optyczną. Wersja 12+256 GB kosztuje 1999 złotych (o 400 zł mniej), a model 12+512 GB – 2199 złotych.

Najtańszym smartfonem w ofercie jest POCO M7 z serii budżetowej. Ma największy w historii tej linii ekran FHD+ o przekątnej 6,9 cala, baterię 7000 mAh i procesor Snapdragon 685. Wariant 6+128 GB to koszt 499 złotych, a 8+256 GB – 599 złotych. To wyraźny spadek względem cen regularnych, trzeba jednak pamiętać, że model jest przeznaczony dla mało wymagających użytkowników i z pewnością nie nadaje się do grania w żadne bardziej zaawansowane tytuły.

Czy warto skusić się na promocję?

Oferta POCO wygląda ciekawie. Rabaty są znaczące, a specyfikacje techniczne zachęcające. Dla uczniów i studentów szukających urządzenia do nauki i okazjonalnego grania modele ze średniej półki cenowej mogą być rozsądnym wyborem. Entuzjaści wymagających gier powinni skupić się jednak na najwydajniejszych urządzeniach.