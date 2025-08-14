Gamingowy monitor Samsung Odyssey OLED G6 500 Hz z rekordowym odświeżaniem 

Samsung Odyssey OLED G6 to Walka z wypaleniem i gwarancyjne zabezpieczenia

Sercem nowości jest 27-calowy ekran o rozdzielczości QHD (2560×1440 pikseli) oparty na technologii QD-OLED. Kluczowy parametr to oczywiście wspomniane 500 Hz, choć warto zachować zdrowy sceptycyzm, ponieważ niewiele obecnych komputerów jest w stanie generować tyle klatek na sekundę w wymagających tytułach. Niemniej sam fakt osiągnięcia takiej wartości w OLED robi wrażenie. Do tego dochodzi niesamowicie niski czas reakcji wynoszący 0,03 ms GTG, co teoretycznie eliminuje smużenie i ghosting.

Urządzenie oferuje szczytową jasność 1000 nitów oraz technologię Samsung Glare Free redukującą niepożądane odbicia światła. Certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500 oraz walidacja Pantone gwarantują imponujące odwzorowanie barw, w tym ponad 2100 kolorów i 110 odcieni skóry z biblioteki Pantone. Dla graczy istotne będzie też wsparcie zarówno technologii Nvidia G-SYNC, jak i AMD FreeSync Premium Pro.

W monitorze zastosowano technologię OLED Safeguard+ mającą chronić przed wypaleniem matrycy. Samsung na tyle ufa tej ochronie, że oferuje trzyletnią gwarancję co jest rzadkością w segmencie OLED, gdzie obawy o trwałość są uzasadnione. To ważny gest wobec klientów, choć realną skuteczność ocenimy dopiero po dłuższym użytkowaniu. Obok flagowego OLED-a, do sprzedaży trafiły dwa nowe modele z zakrzywionym ekranem (1000R).

Mniejszy, 37-calowy wariant oferuje rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) z odświeżaniem 165 Hz i czasem reakcji 1 ms. Większy, 40-calowy model, to ultraszeroki ekran o proporcjach 21:9 i rozdzielczości WUHD (5120 x 2160 pikseli) pracujący z częstotliwością 180 Hz. Oba wyposażono w certyfikat VESA DisplayHDR 600 i wsparcie AMD FreeSync Premium Pro. Funkcja Auto Source Switch+ automatycznie przełącza źródło sygnału, a technologie CoreSync i CoreLighting+ rozszerzają kolory z ekranu na oświetlenie tylne i otoczenie. Podstawa zapewnia regulację wysokości i pochylenia. Szerszy model Odyssey G7 wyróżnia się funkcjami Picture-by-Picture i Picture-in-Picture. Pozwalają one na jednoczesne wyświetlanie obrazu z kilku źródeł, co jest przydatne przy streamowaniu lub pracy z wieloma aplikacjami.