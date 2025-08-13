PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień. Bujaj się po Nowym Jorku i ucz fatality 

Człowiek pająk w odświeżonym wydaniu, najnowsze Mortal Kombat, artystyczna przygoda od twórców Journey i ABZÛ oraz masa japońskich produkcji. Katalog klasyki za to skromnie, ale mimo to bardzo syto — dwie absolutnie klasyczne pozycje, na które czekaliśmy od dawna w PlayStation Plus Premium.

Finalnie trzeba przyznać, że nowy zestaw gier w PS+ Extra i Premium prezentuje się całkiem nieźle, chociaż nie jest to najlepszy miesiąc w historii usługi. Wszystkie gry trafią do katalogu już 19 sierpnia. Przejrzyjmy zatem wszystkie gry, które wtedy będą dostępne do pobrania dla abonentów wyższych progów odpowiedzi Sony na Game Passa.

PlayStation Plus Extra — wszystkie nowe gry w sierpniu 2025:

Mortal Kombat 1 | PS5;

Marvel’s Spider-Man Remastered | PS5, PS4;

Sword of the Sea | PS5 (dostępne w dniu premiery w abonamencie);

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4;

Unicorn Overlord | PS5, PS4;

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4;

Indika | PS5;

Harold Halibut | PS5;

Coral Island | PS5.

PlayStation Plus Premium — wszystkie nowe gry w sierpniu 2025:

Resident Evil 2 | PS5, PS4 (PS);

Resident Evil 3: Nemesis | PS5, PS4 (PS).

Jakie gry znikną z PS+?

Niestety, sierpień nie przyniesie samych dobrych informacji w kwestii gier w PlayStation Plus. Chociaż zestawienie tytułów, które się w usłudze pojawiają, może się podobać, to znikające gry z PS+ Extra i Premium dla niektórych graczy także mogą okazać się ciosem — którego nowe produkcje w abonamencie mogą nawet dla niektórych nie zrekompensować. To kolejny miesiąc z rzędu, kiedy zdaje się, że znikające gry są lepsze, niż te, które do abonamentu trafiają. W tym miesiącu mowa bowiem o takich grach jak:

Wiedźmin 3: Dziki Gon;

Star Wars Jedi: Survivor (Star Wars Jedi: Ocalały);

UFC 5;

Wild Hearts;

Naruto to Boruto: Shinobi Striker;

Bugsnax;

Vacation Simulator;

TopSpin 2K25;

Ride 5;

Sword Art Online.

Wiedźmin 3, mimo swojego wieku, to bez dwóch zdań jedna z największych strat w tym miesiącu — zaraz obok Star Wars Jedi: Survivor. Druga część przygodowej gry akcji od Electronic Arts jest naprawdę świetna, lecz zaledwie po kilku miesiącach od pojawienia się w PS+ Extra znika z abonamentu. Zniknięcie Bugsnax może zaskakiwać, a wielu graczom bez dwóch zdań nie spodoba się również zniknięcie Wild Hearts (również stosunkowo świeża gra), Naruto to Boruto: Shinobi Striker oraz UFC 5. Czy Mortal Kombat 1 i Marvel’s Spider-Man Remastered uleczą te rany? Nie wiem, choć się domyślam.