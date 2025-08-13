Narzędzie AMD GPU Profile Manager otwiera FSR 4 dla większej liczny gier  

Jak działa to rozwiązanie i komu przyda się to narzędzie

AMD GPU Profile Manager dostępny publicznie na GitHubie wykorzystuje lukę w sterownikach AMD Adrenalin. Standardowo tylko gry zatwierdzone przez producenta mogą aktywować FSR 4, a narzędzie pozwala na modyfikację tzw. “białej listy”. Kluczowym warunkiem jest wcześniejsze wsparcie FSR 3.1 w danym tytule – wtedy użytkownicy mogą próbować aktywować nowszą wersję technologii. Proces wymaga uruchomienia FSR 3 w grze, a następnie obserwacji oprogramowania Adrenalin, aby potwierdzić działanie FSR 4. Metoda zyskuje na popularności m.in. dzięki twórcom, takim jak Ancient Gameplays, którzy prezentują jej działanie w swoich materiałach.

FSR 4 pozostaje technologią ekskluzywną dla najnowszych kart z serii Radeon RX 9000. Wynika to z konieczności wykorzystania natywnej obsługi FP8 w architekturze RDNA 4, co oznacza, że starsze generacje kart nie posiadają odpowiednich jednostek obliczeniowych. Próby emulacji na sprzęcie bez tego wsparcia wymagałyby użycia precyzji FP16, co drastycznie obniżyłoby wydajność, czyniąc upscaling bezcelowym. Dodatkowo, narzędzie nie dodaje obsługi FSR tam, gdzie jej wcześniej nie było – wymaga bowiem, aby gra już implementowała FSR 3.1.

Entuzjaści samodzielnie testują kompatybilność, tworząc listę stale aktualizowanych gier. Wśród potwierdzonych tytułów znajdują się między innymi Battlefield 6 Open Beta, FINAL FANTASY XVI, Hogwarts Legacy, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat – Enhanced Edition, Splitgate 2 Beta, The First Descendant, Titan Quest II, War Thunder oraz FlipScapes. Katalog ten systematycznie rośnie, gdy kolejni użytkownicy dzielą się wynikami swoich eksperymentów.

Wymuszanie FSR 4 w nieoficjalnie wspieranych grach wiąże się z pewnym ryzykiem. Szczególną ostrożność należy zachować w tytułach z aktywnymi systemami anti-cheat lub w trybach online. Modyfikacje profili sterowników mogą zostać błędnie zinterpretowane jako próba oszustwa, co może prowadzić do awarii, fałszywych alarmów, a w skrajnych przypadkach nawet do nałożenia kar na konta graczy. Twórca narzędzia wyraźnie zaleca unikanie takich eksperymentów w grach sieciowych i skupienie się na trybie dla jednego gracza.

Przed wprowadzeniem zmian warto wykonać kopię zapasową profili sterowników, co umożliwi szybki powrót do stanu początkowego w razie komplikacji. Mikhail zapowiada dalszy rozwój projektu, zmierzający do stworzenia kompleksowego menedżera profili GPU dla kart AMD – odpowiednika popularnego wśród użytkowników narzędzia NVIDIA Profile Inspector. Tego typu społecznościowe inicjatywy mogą faktycznie zrewolucjonizować podejście do optymalizacji sprzętu, choć na ostateczną ocenę wpływu tego konkretnego narzędzia będziemy musieli jeszcze poczekać. Póki co, pozostaje ono ciekawym, ale wyraźnie oznaczonym jako eksperymentalne, rozwiązaniem dla technologicznych pionierów.