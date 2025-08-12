Koniec popularnego procesora? AMD wycofuje Ryzen 7 5700X3D

AMD podobno wycofało z oferty procesor Ryzen 7 5700X3D

Według portalu Tweakers cena procesora Ryzen 7 5700X3D w ciągu ostatnich tygodni systematycznie rosła, osiągając poziom od 225 do 260 euro. Sytuacja ta jest o tyle zaskakująca, że jeszcze we wrześniu ubiegłego roku jego cena spadła poniżej 200 euro, co było najniższym historycznie zanotowanym poziomem. Portal Tweakers informuje, że dotarł do informacji od sprzedawców, którzy potwierdzili, iż nie ma już możliwości zamówienia tego modelu.

Oznacza to, że po wyczerpaniu obecnych zapasów zostanie on wycofany z rynku. W odpowiedzi na zapytania AMD nie udzieliło żadnego komentarza w sprawie planowanego zakończenia produkcji modelu 5700X3D. Ten 8-rdzeniowy/16-wątkowy układ został wprowadzony na rynek w styczniu 2024 roku jako tańsza alternatywa dla modelu 5800X3D. Ten drugi procesor AMD wycofało z oferty w październiku 2024 roku.

Pod koniec 2024 roku 5700X3D był jednym z najlepiej sprzedających się procesorów na Amazonie. Jego wycofanie oznacza, że AMD ostatecznie zamyka platformę Socket AM4. Modele 5800X3D i 5700X3D, oparte na starszej mikroarchitekturze „Zen 3” i pamięci DDR4, oferowały w grach wydajność na poziomie procesorów Core i9-12900K “Alder Lake” lub „Zen 4” Ryzen 7600 z nowszą pamięcią DDR5. Zapewniało to użytkownikom 8-letniej platformy opłacalną ścieżkę modernizacji.

W skrócie oznacza to typową strategię gigantów technologicznych, którzy wycofują stary i sprawdzony sprzęt, żeby zrobić miejsce na nowy. W rezultacie ci, którzy liczyli na budżetowe wersje ze sprawdzonymi wariantami, będą musieli poszukać innych rozwiązań.