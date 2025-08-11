powrót

AMD FSR Redstone to neuronowa rewolucja dla kart RX 9000 

Czy nadchodzi prawdziwy przełom w renderowaniu gier? AMD pracuje nad technologią, która może radykalnie zmienić jakość obrazu w naszych komputerach. AMD ogłosiło prace nad FSR Redstone, kompleksowym zestawem czterech technologii wykorzystujących uczenie maszynowe. Ten pakiet ma być dedykowany nadchodzącej serii Radeon RX 9000, co sugeruje, że firma stawia na integrację sprzętu i oprogramowania. Nie będzie to po prostu kolejna wersja skalowania obrazu, lecz próba redefinicji renderowania przy użyciu neuronowych metod. 
Przemysław Dwojacki
11.08.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Cztery filary neuronowego renderowania 

FSR Redstone opiera się na czterech kluczowych technologiach wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji. Neural Radiance Caching dynamicznie analizuje rozprzestrzenianie światła w scenie, przewidując globalne oświetlenie bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń dla każdej klatki. ML Ray Regeneration stanowi odpowiedź na problemy związane z kosztownym śledzeniem promieni. Technologia ta rekonstruuje pełne detale z ograniczonej liczby próbek, redukując szumy przy jednoczesnym odciążeniu GPU, co przekłada się na wyraźniejsze odbicia i cienie przy lepszej wydajności. 

Trzeci element, ML Super Resolution, to ewolucja tradycyjnego skalowania FSR. Algorytmy uczenia maszynowego mają rekonstruować wyraźne obrazy wysokiej jakości z klatek o niższej rozdzielczości, co zapowiada nadejście FSR 4. Uzupełnieniem jest ML Frame Generation przewidujące i wstawiające nowe klatki między renderowane, wykorzystując SI do płynniejszej animacji. Warto jednak zachować ostrożny optymizm, ponieważ implementacja zawsze stanowi wyzwanie, a realne korzyści poznamy dopiero po testach. 

Aktualizacja do wersji FSR 3.1.4 stanowi ważny krok naprzód, ponieważ pozwoli deweloperom na aktualizację pod przyszłego FSR 4 bez konieczności wydawania pełnych łatek gier. To rozwiązanie może wyeliminować problemy z wdrażaniem nowych technologii, które dotychczas frustrowały graczy. AMD przygotowało również dedykowane wtyczki dla Unreal Engine 5.6, co powinno ułatwić implementację najnowszych rozwiązań. Integracja z technologią AMD Radeon Anti-Lag 2 ma dodatkowo zmniejszać opóźnienia systemowe w scenariuszach ograniczonych przez procesor graficzny. 

FSR Redstone ma trafić do deweloperów jeszcze w tym roku, co sugeruje, że pierwsze gry wykorzystujące te technologie mogą pojawić się wraz z premierą kart RX 9000. AMD wydaje się stawiać na kompleksowe podejście – zamiast konkurować wyłącznie w obszarze skalowania obrazu, firma proponuje pełny pakiet narzędzi do poprawy jakości wizualnej. Ta strategia może stanowić istotną przewagę w rywalizacji z konkurencją. Deweloperzy zyskają możliwość wyboru konkretnych elementów FSR Redstone w zależności od potrzeb projektu, co brzmi obiecująco, choć sukces zależeć będzie od realnego przyjęcia przez twórców gier. 

Przyjęcie przez AMD neuronowego podejścia do renderowania sygnalizuje istotną zmianę w grafice komputerowej. Karty RX 9000 mają być pierwszymi, które w pełni wykorzystają ten potencjał. Jeśli obietnice się spełnią, gracze mogą liczyć na znaczną poprawę jakości obrazu przy zachowaniu płynności. Ale jak zawsze w przypadku nowych technologii, przekonamy się dopiero w praktyce. 

