AMD Radeon RX 7400, czyli premiera budżetowej karty graficznej z 8 GB pamięci 

Specyfikacje techniczne i kompaktowy format dla gotowych komputerów

Podstawą RX 7400 jest ten sam rdzeń NAVI 33 co w droższym RX 7600, jednak w znacząco okrojonej konfiguracji. Karta dysponuje 28 jednostkami obliczeniowymi, co daje 1792 shadery – wyraźnie mniej niż w wyższych modelach serii RX 7000. Pamięć GDDR6 o pojemności 8 GB operuje z prędkością 10,8 Gbps, zapewniając przepustowość na poziomie 173 GB/s. To około 40% mniej niż w przypadku Radeona RX 7600, co bezpośrednio przełoży się na wydajność w grach o wysokich wymaganiach.

Ciekawym elementem jest obecność 28 akceleratorów ray tracingu, czyniących RX 7400 najtańszą kartą w serii z obsługą tej technologii. Niestety, nie należy spodziewać się płynnej rozgrywki z włączonym śledzeniem promieni, ponieważ możliwości w tym zakresie będą mocno ograniczone. Największą zaletą tej konstrukcji pozostaje jej miniaturowy rozmiar. Jednoslotowy układ o długości zaledwie 167 mm i poborze mocy 55W , takie parametry sprawiają, że karta idealnie nadaje się do małych obudów i fabrycznych zestawów komputerowych.

Nic więc dziwnego, że Dell już wykorzystał RX 7400 w swoich nowych biznesowych desktopach. Producenci gotowych systemów doceniają rozwiązania, które nie wymuszają modyfikacji zasilacza i mieszczą się w standardowych konstrukcjach. RX 7400 przejmuje pałeczkę po modelu RX 6400 z 2022 roku, który kosztował poniżej 200 dolarów. Szacowana cena nowej karty waha się między 150 a 250 dolarów (około 914 zł oczywiście należy do tego doliczyć podatek), plasując ją wyraźnie poniżej RX 7600 dostępnego za 260-360 dolarów. Prawdopodobnie produkt trafi wyłącznie do producentów OEM, bez sprzedaży detalicznej dla samodzielnych montażystów. To typowa strategia AMD w najniższym segmencie, mająca wypełnić lukę między grafiką zintegrowaną a kartami średniej półki.

AMD przedstawia RX 7400 jako rozwiązanie do zaawansowanego grania i streamingu w rozdzielczości Full HD. To stwierdzenie budzi pewne wątpliwości wobec obecnych realiów. W 2025 roku 16 GB VRAM stało się komfortowym standardem, podczas gdy 8 GB rezerwujemy dla najtańszych konstrukcji. Współczesne tytuły, szczególnie z wysokiej jakości teksturami, potrafią wykorzystać znacznie większe zasoby pamięci. Trzeba jednak pamiętać, że RX 7400 adresuje użytkowników poszukujących czegoś wydajniejszego od grafiki zintegrowanej, ale bez możliwości zakupu karty z 16 GB. W tym kontekście 8 GB wydaje się rozsądnym kompromisem między ceną a funkcjonalnością.