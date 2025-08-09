Nowe laptopy ASUS z pamięcią do 64 GB RAM. Czy firmy naprawdę potrzebują takiej mocy?

Ekrany i funkcjonalności, a także AI w praktyce biznesowej

Pod maską znajdziemy procesory AMD Ryzen AI PRO w trzech konfiguracjach: AI 7 PRO 350, AI 5 PRO 340 oraz AI 5 PRO 330. Układy o mocy 45 W deklarują wydajność obliczeń AI na poziomie 66 TOPS, co stanowi wyraźny skok względem poprzedników. Konfiguracja pamięci roboczej sięga 64 GB DDR5 5600 MHz dzięki modułom SO-DIMM. W kwestii przechowywania danych użytkownicy dysponują dwoma gniazdami SSD: główne pomieści dysk do 2 TB PCIe 4.0, a dodatkowe, do 1 TB w tym samym standardzie. Choć 64 GB RAM brzmi imponująco, warto się zastanowić, ile firm rzeczywiście potrzebuje takiego natężenia w codziennym użytku.

Obie wersje wyposażono w matowe ekrany 2,5K z odświeżaniem do 144 Hz. Mniejszy model oferuje rozdzielczość 1920×1200 pikseli, podczas gdy szesnastocalowy sięga 2560×1600 pikseli. ASUS postawił wyłącznie na zintegrowane układy AMD Radeon, rezygnując z kart dedykowanych – decyzja uzasadniona dbałością o czas pracy na baterii i wagę urządzeń. Najciekawiej zapowiadają się funkcje ASUS AI ExpertMeet. Pakiet obejmuje automatyczne tworzenie podsumowań spotkań, tłumaczenie napisów na żywo oraz redukcję zakłóceń podczas wideokonferencji.

Automatyczne protokoły z zebrań mogą odciążyć pracowników, choć warto zachować ostrożność. Dodatkowo tłumaczenie w czasie rzeczywistym ma szansę ułatwić współpracę międzynarodowych zespołów, potencjalnie redukując bariery językowe. Z innej strony mofele te oferują system zabezpieczeń ExpertGuardian, czyli wielowarstwowe rozwiązanie obejmujące BIOS zgodny ze standardem NIST SP 800-155, czytnik linii papilarnych i układ TPM 2.0 do sprzętowego szyfrowania. Producent deklaruje pięcioletnie wsparcie w aktualizacjach BIOS-u i sterowników, co jest rzadkością w branży. Do zestawu dołączono roczną subskrypcję McAfee+ Premium.

Pod kątem wytrzymałości laptopy spełniają wymagania normy MIL-STD-810H, co sugeruje odporność na trudne warunki użytkowania. System chłodzenia ExpertCool ma stabilizować pracę pod obciążeniem, a użytkownicy mogą wybierać między baterią 70 Wh (dłuższy czas pracy) lub 50 Wh (mniejsza waga). Procesory AMD Ryzen PRO gwarantują 18 miesięcy stabilności oprogramowania i 24 miesiące dostępności na rynku, co jest istotne dla firm planujących większe wdrożenia.

Ceny pozostają na razie nieoficjalne. Analitycy szacują, że podstawowe modele rozpoczną sprzedaż od około 800 dolarów, bazując na porównaniach z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Ostateczne stawki i daty premiery mają zostać ujawnione w nadchodzących tygodniach. Nowa seria ASUS-a brzmi obiecująco na papierze, lecz przekonamy się, czy w codziennej eksploatacji sprosta wysokim oczekiwaniom środowiska biznesowego.