powrót

Intel wraca do obsługi AVX-512. Na początek procesory Nova Lake

Firma Intel w najnowszej wersji oneDNN v3.9-rc wprowadziła obszerną listę ulepszeń i dodatków dla swoich procesorów i kart graficznych. Niektóre z tych produktów nie miały jeszcze premiery, jednak Intel nieustannie pracuje nad wstępnym wsparciem technicznym. Najnowsza łatka ujawnia kilka interesujących elementów, których możemy się spodziewać po tych przyszłych liniach produktów. 
Przemysław Dwojacki
08.08.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Intel Core
Intel Core

Prawdopodobnie Intel zamierza dodać wczesną obsługę AVX 10.2 „512-bit” dla swoich przyszłych procesorów  

Jak wynika z obserwacji użytkownika @InstLatX64 na platformie X, który specjalizuje się w analizie zmian w architekturach ISA Intela i AMD, firma Intel planuje przywrócić rozszerzoną funkcjonalność AVX w swoich procesorach desktopowych. Tym razem powrót dotyczy zarówno AVX10, jak i 512-bitowego AVX-512, a nowości te mają zadebiutować wraz z serią procesorów „Nova Lake”. 

Czytaj też: Apple rzuca wyzwanie konkurencji. Trwają prace nad wyszukiwarką opartą na AI 

Funkcja umożliwiająca 512-bitowe operacje wektorowe, przekłada się na znaczny wzrost wydajności w specyficznych zastosowaniach. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych ze sztuczną inteligencją, modelowaniem 3D oraz zaawansowanym przetwarzaniem obrazu. Decyzja o usunięciu obsługi AVX-512 z wcześniejszych procesorów klienckich, takich jak Alder Lake i Raptor Lake, była podyktowana problemami technicznymi, ponieważ rdzenie E nie zapewniały pełnego wsparcia dla tej technologii. W rezultacie, przyspieszone 512-bitowe ścieżki danych były dostępne wyłącznie w procesorach serwerowych z serii Xeon.  

Czytaj też: Robot właśnie zaprogramował mózg innego robota. Panie Areczku, wiejemy stąd 

Kontrastując z podejściem Intela, AMD zaimplementowało pełną obsługę AVX-512 w całej swojej gamie produktów z rdzeniami „Zen 5”, co przełożyło się na wymierne korzyści w postaci wzrostu wydajności w zoptymalizowanych aplikacjach, zarówno na platformach desktopowych, jak i serwerowych. Co ważne, była to również pierwsza sytuacja, w której AMD nie uciekało się do emulacji 512-bitowego AVX, która wcześniej polegała na dzieleniu danych na dwie 256-bitowe jednostki i przetwarzaniu ich w dwóch cyklach. 

Czytaj też: Przepustowość do 1 TB/s już w 2028 roku. Wszystko dzięki PCI Express 8.0 

Nic więc dziwnego, że w obecnej sytuacji grupa niebieskich dążąc do odzyskania przewagi, planuje przywrócić AVX w swoim portfolio produktów klienckich. Taka decyzja nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnącej liczby lokalnie działających modeli AI, gdzie każdy element wydajności staje się kluczowy. 

UdostępnijTwitter