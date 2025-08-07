Przepustowość do 1 TB/s już w 2028 roku. Wszystko dzięki PCI Express 8.0 

Wyzwania technologiczne i Potencjalne zastosowania

Co właściwie oznacza ta zapowiedź dla przyszłości sprzętu komputerowego? Według planów, nowy standard ma osiągnąć niewyobrażalną dotąd dwukierunkową przepustowość 1 TB/s w konfiguracji x16. To dokładnie dwukrotny wzrost w porównaniu z niedawno ogłoszonym PCIe 7.0, co utrzymuje tradycję podwajania wydajności co około trzy lata.

Czytaj też: Intel w poważnych tarapatach. Uzysk z procesu 18A to ledwie 10 procent

Szczegóły techniczne robią wrażenie. Pojedyncza linia PCIe 8.0 ma osiągać surowe tempo transmisji 256.0 GT/s, co przekłada się na praktyczną przepustowość około 30,25 GB/s na każde pojedyncze pasmo. Gdy zestawimy to z pierwszymi wersjami standardu sprzed ćwierćwiecza, skala postępu jest oszałamiająca. PCIe 1.0 z 2003 roku oferowało zaledwie 0,25 GB/s na linię, co oznacza, że w ciągu 25 lat wydajność wzrosła ponad stukrotnie.

Żeby lepiej zobrazować te liczby, warto spojrzeć na praktyczne porównania. Pojedyncze pasmo PCIe 8.0 będzie dorównywać przepustowością szesnastu linii w standardzie PCIe 4.0. Co więcej, konfiguracja x1 nowej generacji teoretycznie zrówna się z wydajnością ośmiu pasm PCIe 5.0. To potężny skok, który stawia pod znakiem zapytania aktualne rozwiązania.

Czytaj też: Philips 27M2N6801M. Monitor gamingowy z dwoma trybami pracy

Dla kontekstu warto dodać, że przepustowość 1 TB/s w konfiguracji x16 odpowiada możliwościom pamięci najwydajniejszych kart graficznych. Podobne wartości osiągać będą zapewne dopiero przyszłe generacje układów. Nawet zaawansowane platformy serwerowe, takie jak Threadripper WX, mogą mieć problem z pełnym wykorzystaniem takiej przepustowości.

Gdzie takie monstrualne przepustowości znajdą zastosowanie? Przede wszystkim w obszarach, gdzie transfer ogromnych zbiorów danych jest kluczowy. Mowa tu o systemach sztucznej inteligencji, gdzie skrócenie czasu treningu modeli może przynieść wymierne korzyści. Równie ważne będzie to dla centrów danych, przetwarzania brzegowego czy rozwijających się technologii kwantowych.

Branże takie jak motoryzacyjna (zwłaszcza w kontekście pojazdów autonomicznych), obronna czy lotnicza również mogą być naturalnymi beneficjentami. Wszędzie tam, gdzie w czasie rzeczywistym przetwarzane są terabajty informacji, zwiększenie przepustowości może okazać się przełomem.

Czytaj też: Canon prezentuje nowe drukarki PIXMA – kompaktowe, szybkie i gotowe na cyfrowy styl życia

Planowane wydanie specyfikacji w 2028 roku brzmi ambitnie, zwłaszcza że branża dopiero przygotowuje się do wdrożenia PCIe 6.0. Historia uczy jednak, że droga od specyfikacji do masowej implementacji bywa długa. Nawet PCIe 5.0, dostępne od 2019 roku, dopiero teraz staje się powszechne w najwyższej półce sprzętu konsumenckiego.

Trzeba też zadać pytanie, czy przeciętny użytkownik w ogóle odczuje różnicę. Dziś nawet dyski SSD oparte o PCIe 5.0 rzadko wykorzystują pełnię swoich możliwości w codziennych zastosowaniach. Wydaje się, że nowy standard będzie miał większe znaczenie dla rynku profesjonalnego i centrów danych niż dla domowych użytkowników.

PCIe 8.0 bez wątpienia otwiera nowe horyzonty dla przesyłu danych. Jednak entuzjazm warto ostudzić zdrowym sceptycyzmem. Harmonogram wydaje się napięty, a realne korzyści dla większości użytkowników mogą być odległe. Mimo to sam kierunek rozwoju jest obiecujący, bo tworzy fundament pod aplikacje, które dopiero powstaną.