LG Display prezentuje to, co ma najlepsze, czyli technologie OLED na targach K-Display 2025 

LG Display prezentuje innowacyjne technologie i produkty, od dużych, średnich i małych paneli po wyświetlacze samochodowe

Na targach firma LG Display zaprezentowała najszybszy na świecie 27-calowy panel OLED, który charakteryzuje się imponującą częstotliwością odświeżania na poziomie 540 Hz. Na dodatek dzięki wsparciu technologii Dynamic Frequency & Resolution (DFR) może zostać jeszcze zwiększona aż do 720 Hz. Na targach można było również zobaczyć 45-calowy panel OLED o rekordowej rozdzielczości 5K2K, dedykowany specjalnie do gamingu.

Co ciekawe, nasz gigant technologiczny postawił również strefę „OLED Heritage”, w której zwiedzający mogli prześledzić ewolucję technologii OLED, począwszy od pierwszego prototypu z 2009 roku, aż do innowacyjnej czwartej generacji. Główną atrakcją był 83-calowy panel OLED z technologią Primary RGB Tandem, który wyznacza nowy standard, osiągając po raz pierwszy jasność na poziomie 4000 nitów. Odwiedzający mieli okazję bezpośrednio porównać jego jakość obrazu z poprzednimi generacjami, zachwycając się wyjątkową trójwymiarowością i głębią kolorów.

Nie zabrakło tym razem również czegoś dla wielbicieli szybkich pojazdów, ponieważ znaczną część ekspozycji stanowiły wyświetlacze dla branży motoryzacyjnej, zaprojektowane pod kątem przyszłości autonomicznych pojazdów. W specjalnie przygotowanym kokpicie samochodowym zaprezentowano największy na rynku, 57-calowy ekran Pillar-to-Pillar LCD.

Inne innowacyjne rozwiązania obejmowały: wysuwany 32,6-calowy Slidable OLED oraz pierwszy na świecie jog dial z elastycznym wyświetlaczem, który dynamicznie zmienia swój kształt w reakcji na dotyk. Całość dopełniały panele charakteryzujące się niskim zużyciem energii i wyposażone w funkcje prywatności, mające sprostać wymaganiom ery sztucznej inteligencji.