Miniaturowy projektor 4K LG CineBeam S o ultrakrótkim rzucie zmienia podejście do telewizorów 

LG ogłosiła dziś rozpoczęcie globalnej premiery projektora LG CineBeam S

Po prezentacji podczas targów CES 2025, model PU615U znany jako CineBeam S rozpoczyna sprzedaż w wybranych krajach. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim gabarytami, ponieważ mieści się w dłoni, przy jednoczesnej deklaracji wyświetlania obrazu o przekątnej do 100 cali w rozdzielczości 4K. To nie lada gratka dla osób szukających kina domowego bez zajmowania półki telewizorem.

Sercem projektora jest 3-kanałowy laserowy system RGB. Choć jasność 500 ANSI lumenów może nie robić wrażenia przy profesjonalnych instalacjach, w domowych warunkach przy odpowiednim zaciemnieniu okazuje się wystarczające. Ważniejsze wydają się deklarowane parametry kolorystyczne. Urządzenie ma pokrywać 154% przestrzeni barw DCI-P3, co przekładać się powinno na bogactwo i naturalność kolorów, przy współczynniku kontrastu 450 000:1 obiecującym głębokie czernie.

Kluczową cechą jest ultrakrótki rzut. Do wyświetlenia 40-calowego obrazu wystarczy zaledwie 8,1 cm odległości od ściany, a dla pełnych 100 cali potrzebne będzie około 39,3 cm. To rozwiązanie praktyczne szczególnie w małych mieszkaniach, gdzie tradycyjny projektor nie miałby szans.

Funkcjonalność uzupełnia system webOS 24, zapewniający dostęp do Netflixa, Disney+ czy Apple TV bez dodatkowych urządzeń. Łączność obejmuje port HDMI oraz dwa USB-C, a bezprzewodowo działa AirPlay 2 i MiraCast. Wbudowano też głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos. Choć producent zapewnia o jakości, prawdziwi audiofile pewnie i tak sięgną po zewnętrzne rozwiązania.

Użytkownikom ułatwia życie automatyczna kalibracja obrazu. Funkcje Auto Screen Adjustment i Screen Scaling & Shifting dopasowują projekcję bez fizycznej interwencji, a Wall Color Adjustment kompensuje kolorystykę ściany. To przydatne, gdy nie dysponujemy specjalnym ekranem.

Metalowa obudowa o wymiarach 110 × 160 × 160 mm i wadze 1,9 kg nadaje urządzeniu designerski charakter. LG wyraźnie chce, by projektor był elementem wystroju, nie tylko sprzętem technicznym. Niestety, technologia ma swoją cenę, w Wielkiej Brytanii kosztuje 1099 funtów, a w innych krajach europejskich 1299 euro. Przeliczając to na polskie warunki, można spodziewać się ceny w przedziale 6000–6500 zł plasując się w segmencie premium. Dostawy rozpoczynają się w sierpniu na wybranych rynkach, z planowaną ekspansją na kolejne kraje.

Nowy model rozwija koncepcję poprzednika, CineBeam Q, pokazując postęp w miniaturyzacji. Jeszcze niedawno podobne parametry wymagały znacznie większych urządzeń. Projektor nie zastąpi telewizora w każdej sytuacji, lecz oferuje unikalną elastyczność – od niewielkiego obrazu w kawalerce po imponującą przekątną w salonie. Pozostaje pytanie, czy kompaktowe rozmiary nie odbiją się na funkcjonalności?