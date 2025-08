Samsung kusi dużymi telewizorami. W gratisie soundbar, ale trzeba spełnić pewne warunki

Samsung rozdaje soundbary do wielkich telewizorów. Co trzeba zrobić, żeby się załapać?

Promocja obejmuje sześć konkretnych modeli o przekątnych od 98 do 115 cali. Dla zobrazowania – 98-calowy ekran mierzy niemal 2,5 metra. Wśród nich znajdziemy zarówno topowe konstrukcje, jak i nieco przystępniejsze propozycje:

Flagowy Neo QLED Mini LED 8K QN990F w rozmiarze 98″

Neo QLED Mini LED 4K QN90F dostępny w wersjach 115″ i 98″

Neo QLED Mini LED QN80F 100″

QLED Q80C 98″

Najbardziej przystępny Crystal UHD DU9072 98″

Przekrój cenowy tych modelu jest całkiem spory, dzięki czemu więcej osób będzie mogło się nimi zainteresować. Choć nadal to sprzęt z wyższej półki, różnica cenowa w stosunku do mniejszych modeli stopniowo maleje.

Jeśli chodzi o prezenty, to w zależności od wybranego modelu, klienci mogą liczyć na różne pakiety audio. Przy zakupie podstawowego Crystal UHD przewidziano soundbar B650F z głośnikiem Music Frame. Lepsze modele Neo QLED gwarantują już topowy soundbar Q990F i dwa głośniki Music Frame.

Pule nagród są jednak mocno ograniczone:

Dla najdroższych modeli (QN990F, QN90F 115″, QN90F 98″) przygotowano jedynie po 20 zestawów

Dla QN80F 100″ – 30 zestawów

Dla Q80C i Crystal UHD – po 40 zestawów

Samsung wymaga od nas zakupu w określonych sieciach (Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom, sklepach Samsung lub samsung.pl) w terminie od 5 sierpnia do 8 września 2025 roku, ale na tym nie koniec wymagań, bo jest ich całkiem sporo. Przede wszystkim, żeby gratis, musimy opublikować recenzję telewizora. Opinia nie może być byle jaka – wymagane minimum to 200 znaków, ocena w skali 1-5 oraz obowiązkowe hasztagi: #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent i #PromocjaSuperEmocjezTelewizoramiSamsung.

Następnie, w ciągu 14 dni (nie później niż do 22 września), trzeba zarejestrować udział przez Samsung Account. Do formularza należy dołączyć:

skan paragonu/faktury,

zdjęcie tabliczki znamionowej telewizora,

zrzut ekranu z opublikowaną opinią,

fotografię wyciętego numeru seryjnego z opakowania.

Dla tych, którzy często biorą udział w akcjach promocyjnych giganta, te warunki nie są zaskakujące, w wielu przypadkach Samsung każe nam się trochę namęczyć, by uzyskać dodatkowy sprzęt. Mimo wszystko, jeśli już kupujemy jeden z wymienionych telewizorów, warto się jeszcze trochę wysilić, by zgarnąć prezent. Zwłaszcza że dzięki niemu możemy liczyć na dodatkowe wrażenia audio, przede wszystkim, kiedy połączymy soundbar z telewizorem. Samsung wykorzystuje tu technologię Q-Symphony, gdzie sztuczna inteligencja analizuje i optymalizuje dźwięk z wszystkich dostępnych kanałów. System remasteruje obiekty dźwiękowe, co na papierze brzmi imponująco – obiecuje czystszy, bardziej przestrzenny dźwięk. Głośnik Music Frame to ciekawostka – wygląda jak zwykła ramka na obraz, kryjąc w sobie komponenty audio. Można go zawiesić na ścianie, łącząc funkcjonalność z estetyką.