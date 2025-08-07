ASUS ProArt Display PA16USV. Przenośny monitor 4K z wejściem 12G-SDI dla filmowców

Kluczowe parametry techniczne

Asus ProArt Display PA16USV to sprzęt bardzo specyficzny. Przeznaczony jest bowiem do współpracy z profesjonalnym sprzętem filmowym za pośrednictwem interfejsu 12G-SDI, dzięki któremu monitor może wyświetlać nieskompresowany strumień wideo 4K 60 H przy ultraniskich opóźnieniach.

Za wyświetlanie obrazu odpowiada panel LCD IPS 4K HDR o przekątnej 15,6 cala (ok. 39,6 cm), który pracuje w rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli. Daje to gęstość 282 ppi, przy której szczegóły pozostają wyraźne nawet podczas precyzyjnej oceny materiału. Szczytowa jasność 400 nitów i kontrast 1200:1 to wartości, które pozwalają na pracę w różnych warunkach oświetleniowych.

ProArt Display PA16USV – firmowa kalibracja i precyzyjne kolory

Nowy monitor pokrywa w pełni przestrzeń barw sRGB i Rec.709, fabryczna kalibracja współczynnik ΔE < 2. Taka precyzja – odchylenia od wzorca praktycznie niewidoczne dla ludzkiego oka – zapewnia zgodność z branżowymi standardami. Monitor ma dziewięć trybów wyświetlania: natywny, sRGB, Adobe RGB, Rec.709, DCI-P3, DICOM, HDR i dwa tryby użytkownika, które można skonfigurować wg własnych potrzeb. Wyświetlacz obsługuje na potrzeby HDR wiele krzywych HDR10, w tym PQ Clip, PQ Optimized i PQ Basic, dzięki czemu twórcy mogą wybrać tę, która najlepiej pasuje do ich potrzeb.

Profesjonalne funkcje w terenie

Prawdziwym wyróżnikiem Asusa ProArt Display PA16USV, definiującym go jako sprzęt profesjonalny, jest wejście 12G-SDI obsługujące transmisję 4K/60 fps bez kompresji. To rozwiązanie niespotykane w urządzeniach domowych, spotykane wyłącznie w sprzęcie profesjonalnym, najczęściej w stacjonarnych monitorach studyjnych – dzięki niezwykle niskim opóźnieniom technicy DIT mogą kontrolować jakość obrazu, a asystenci kamery – precyzyjnie ustawiać ostrość. Tryby Picture-in-Picture i Picture-by-Picture pozwalają porównywać źródła obrazu równolegle.

Ważący zaledwie 1,4 kg wraz ze statywem Asus został zaprojektowany z myślą o mobilności. W górnej i dolnej części obudowy, wbudowane zostały dwa czujniki oświetlenia, które automatycznie dostosowują jasność wyświetlacza do warunków panujących w otoczeniu. Montaż statywowy jest zgodny ze standardem VESA 75 × 75 mm, dzięki czemu monitor można elastycznie dostosować do różnych konfiguracji na planie zdjęciowym.

Elastyczne podłączenia i mocowanie

Oprócz profesjonalnego złącza SDI Asus wyposażył monitor w znane dobrze gniazdo USB-C (działające także w jako DisplayPort Alt Mode i przy okazji zapewniające zasilanie do 15 W PD), HDMI 2.0 oraz hub USB 3.2 Gen 1 Type-C. System mocowań obejmuje standard VESA 75×75 mm oraz podwójne gniazda statywowe 1/4 cala. Do zestawu dołączono regulowaną podstawkę.

Ekologia i dostępność

Nietypowe rozwiązanie zastosowano przy opakowaniu – tekturowe pudełko można przekształcić w osłonę antyrefleksyjną. To ciekawy sposób na redukcję odblasków w plenerze i jednocześnie element polityki zrównoważonego rozwoju.

Cena w Polsce wynosi ~4049 zł, a producent oferuje trzyletnią gwarancję obejmującą panel i brak martwych pikseli. Do końca sierpnia 2025 roku kupujący otrzymają trzy miesiące bezpłatnego dostępu do Adobe Creative Cloud.

Choć kwota nie jest niska, ASUS trafia w lukę między podstawowymi ekranami przenośnymi a drogimi rozwiązaniami studyjnymi. Dla profesjonalistów regularnie pracujących w plenerze może to być uzasadniona inwestycja, zwłaszcza że 12G-SDI w mobilnym formacie pozostawało dotąd marzeniem wielu filmowców.