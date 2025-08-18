Rynek AI zdominowany przez Nvidię. Blackwell generuje marże do 78%, podczas gdy AMD ponosi straty 

Dominacja Nvidii na rynku AI za to AMD w defensywie

Platforma Nvidia GB200 NVL72 Blackwell osiąga imponującą marżę zysku na poziomie 77,6%, generując szacunkowo 3,5 miliarda dolarów (około 12,8 miliarda złotych) zysku dla fabryk AI o mocy 100 MW. Wynik ten zdecydowanie przebija konkurencję. Na drugim miejscu znalazł się Google ze swoim rozwiązaniem TPU v6e osiągającym 74,9% marży, podczas gdy trzecie miejsce zajmuje AWS Trn2 Ultraserver z wynikiem 62,5%. Inne platformy utrzymują się w przedziale 40-50%.

Różnice w przychodach godzinowych są jeszcze bardziej uderzające. Układ grupy zielonych generuje 7,5 dolara przychodu na godzinę, podczas gdy druga w zestawieniu platforma tej samej firmy, HGX H200, osiąga 3,7 dolara. Sytuacja AMD prezentuje się zupełnie inaczej. Ich najnowsza platforma MI355X notuje ujemną marżę zysku wynoszącą 28,2%, co oznacza, że każda godzina pracy przynosi straty. Starsze rozwiązanie MI300X wypada jeszcze gorzej z wynikiem -64,0%. Godzinowy przychód platformy MI355X to zaledwie 1,7 dolara (około 6 złotych), czyli mniej niż ćwierć przychodu lidera rynku.

Dominacja kalifornijskiego giganta nie wynika wyłącznie z parametrów sprzętowych. Kluczową rolę odgrywa obsługa formatu FP4 oraz ciągłe udoskonalania środowiska programistycznego CUDA AI, które zapewniają praktyczną przewagę w realnych zastosowaniach. Ciekawie przedstawiają się porównania kosztów inwestycyjnych. Platforma AMD MI300X wyceniana jest na 744 miliony dolarów (około 2,7 miliarda złotych), co jest zbliżone do kosztów platformy Nvidia GB200 szacowanych na około 800 milionów dolarów (około 2,9 miliarda złotych).

Nowsze serwery AMD MI355X mają nieco niższy koszt wynoszący 588 milionów dolarów (około 2,1 miliarda złotych). Mimo podobnych nakładów początkowych, rozwiązania grupy zielonych zapewniają znacznie wyższą efektywność, co tłumaczy ich popularność wśród inwestorów. Prognozy wskazują, że inferencja AI będzie stanowić aż 85% całego rynku sztucznej inteligencji w nadchodzących latach. To sugeruje, że obecna przewaga Nvidii może mieć długofalowe konsekwencje dla całej branży. Obie firmy przyjęły roczny cykl aktualizacji produktów.

Dodatkowo nasz zwycięski gigant technologiczny planuje wprowadzenie ulepszonej platformy Blackwell Ultra jeszcze w tym roku, obiecując 50% wzrost wydajności względem obecnego GB200. W pierwszej połowie 2026 roku ma pojawić się następca, czyli Rubin. Oczywiście AMD nie pozostaje bierne i przygotowuje odpowiedź w postaci platformy MI400, która ma konkurować z Rubinem. Firma zapowiada też optymalizacje mające poprawić wyniki w obszarze inferencji. Choć walka dopiero się rozgrzewa, obecne dane jasno pokazują, że o sukcesie decyduje nie tylko sprzęt, ale również dojrzałość rozwiązań programistycznych i ekosystemu deweloperskiego. Warto jednak pamiętać, że w dynamicznym świecie technologii liderzy często się zmieniają.