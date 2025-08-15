NVIDIA DLSS 4 z Multi Frame Generation w kolejnych czterech produkcjach 

Cztery premiery z technologią Multi Frame Generation

Od 12 sierpnia gracze mogą testować możliwości DLSS 4 z Multi Frame Generation w Grand Theft Auto V Enhanced, Senua’s Saga: Hellblade II, Supraworld oraz Titan Quest II. Warto zaznaczyć, że starsze generacje kart RTX nadal korzystają z poprzednich wersji technologii, takich jak DLSS Frame Generation i DLSS Super Resolution. Dodatkowo rosnąca popularność rozwiązań RTX znajduje odzwierciedlenie w statystykach, już ponad 800 gier i aplikacji implementuje te funkcje, a lista regularnie się powiększa o kolejne tytuły z wsparciem DLSS i ray tracingu. Aktualizacja GTA V Enhanced przyniosła nie tylko DLSS 4, ale kompleksowe wsparcie dla ray tracingu. Gracze zyskali zaawansowane efekty światła, w tym ambient occlusion, global illumination, szczegółowe cienie i realistyczne odbicia.

Liczby faktycznie robią wrażenie. W rozdzielczości 4K z aktywnym ray tracingiem i maksymalnymi detalami, technologia Multi Frame Generation potrafi zwiększyć wydajność średnio o 390% na kartach RTX serii 50. Przy ustawieniach 1440p i 1080p przyrost wynosi około 310%, co w niektórych konfiguracjach pozwala osiągnąć nawet 500 klatek na sekundę. Aktualizacja o rozmiarze 1,19 GB jest darmowa dla obecnych posiadaczy gry, którzy mogą bez dodatkowych opłat przejść na wersję Enhanced.

Pełne wykorzystanie Multi Frame Generation w GTA V Enhanced wymaga spełnienia konkretnych warunków. Konieczne jest włączenie opcji Hardware-accelerated GPU scheduling w systemie Windows. Co ciekawe, funkcja nie działa w tradycyjnym trybie pełnoekranowym, wymagając przejścia na tryb okienkowy lub bezramkowy – drobna niedogodność dla purystów pełnego ekranu.

Równolegle Ninja Theory wypuściło darmową aktualizację Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced. Oprócz DLSS 4 z Multi Frame Production, gracze otrzymali nowy poziom szczegółowości Very High, dodatkowy tryb Dark Rot, komentarze twórców oraz ulepszony tryb fotograficzny. Już wcześniej implementacja DLSS zapewniała 300% przyrostu wydajności w 4K. Nowa technologia powinna te wyniki jeszcze poprawić, choć konkretnych liczb producent jeszcze nie ujawnił. Warto odnotować, że połączenie z NVIDIA Reflex redukuje opóźnienia wejścia nawet o 57%, co w tak wymagającej grze ma niemałe znaczenie.

Kolejnym tytułem jest debiutująca 15 sierpnia w early access Supraworld to nietypowa mieszanka gatunków określana jako First-Person-Puzzle-Metroidvania. Produkcja od pierwszego dnia oferuje pełen pakiet technologii NVIDIA: DLSS 4 z Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution oraz DLAA.

Z kolei Titan Quest II w early access zaskoczył skalą popularności, sprzedając się w ponad 300 000 egzemplarzy w ciągu kilku dni. Gra wykorzystuje ulepszony model AI w DLSS Super Resolution i daje graczom wybór między DLSS a DLAA w zależności od preferencji jakości obrazu. Oba tytuły implementują również NVIDIA Reflex, redukujący opóźnienia systemowe.

Technologia Multi Frame Generation działa poprzez generowanie dodatkowych klatek pomiędzy tymi renderowanymi tradycyjnie. Choć znacząco poprawia płynność, może minimalnie zwiększać opóźnienia wejścia, ten aspekt jest istotny zwłaszcza w dynamicznych produkcjach. Dla optymalnej kompatybilności grupa zielonych zaleca aktualizację sterowników do wersji GeForce 580.97 WHQL.

Ekspansja wsparcia dla DLSS 4 pokazuje rosnące zainteresowanie deweloperów zaawansowanymi technikami poprawy wydajności, szczególnie w połączeniu z wymagającym ray tracingiem. Choć liczby robią wrażenie, realny odczuwalny zysk dla przeciętnego gracza może być nieco mniejszy niż sugerują marketingowe procenty. Warto też pamiętać, że technologia wciąż ewoluuje i pewne kompromisy – jak konieczność rezygnacji z pełnego ekranu w GTA V, pozostają wyzwaniem.