OneXplayer wypuszcza super tablet gamingowy z procesorem AMD Ryzen AI MAX+ 395 

Tablet gamingowy klasy premium napędzany procesorem AMD Ryzen AI Max „Strix Halo”

Sercem urządzenia został procesor AMD Ryzen AI MAX+ 395, znany również jako Strix Halo. Ten 16-rdzeniowy układ w architekturze Zen 5 z 32 wątkami teoretycznie dorównuje wydajnością wielu laptopom gamingowym, co przy grubości zaledwie 12,5 mm robi wrażenie. Kluczowym elementem jest zintegrowana grafika Radeon 8060S z 40 jednostkami RDNA 3.5. Producenci deklarują, że jej możliwości mogą zbliżać się do kart RTX 4060 Ti, a nawet sugerują porównania z RTX 5060 Ti. Brzmi to imponująco, choć realne testy pokażą, jak te deklaracje przekładają się na płynność w najnowszych tytułach AAA.

Czytaj też: PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień. Bujaj się po Nowym Jorku i ucz fatality

Warto zwrócić uwagę na nietypowe podejście do pamięci. Urządzenie oferuje konfigurację z aż 128 GB RAM LPDDR5x, z czego użytkownik może przeznaczyć do 96 GB na potrzeby VRAM. To rozwiązanie szczególnie istotne dla osób pracujących z dużymi modelami AI czy aplikacjami wymagającymi ogromnych zasobów pamięci graficznej, w świecie urządzeń mobilnych takie możliwości są rzadkością. Dodatkowo procesor wyposażono w dedykowany układ NPU XDNA 2 o mocy 50 TOPS, zapewniający pełną lokalną akcelerację funkcji Copilot+.

Pod względem designu OneXplayer postawił na stonowaną elegancję. Tablet prezentuje się bardziej jak profesjonalne narzędzie pracy niż typowy gadżet dla graczy, co może stanowić atut dla użytkowników szukających uniwersalnego urządzenia. W komplecie znajdziemy regulowaną podstawkę (do 173°) oraz odłączaną klawiaturę z touchpadem, umożliwiającą przekształcenie tabletu w minikomputer. Ekran to 14-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2880×1920 pikseli z obsługą HDR, zmiennej częstotliwości odświeżania i kompatybilnością z rysikiem (4096 poziomów nacisku).

Czytaj też: Magnus APU dla Microsoft ma zasilać zarówno konsole, jak i komputery

Nie brakuje jednak powodów do sceptycyzmu. Zasilacz o mocy 120 W sugeruje spore zapotrzebowanie na energię. Co sugeruje pytanie, jak to przełoży się na praktyczną żywotność baterii podczas gry? Producent zapewnia o skuteczności wysokowydajnego systemu chłodzenia z komorą parową, lecz dopiero testy pokażą, czy utrzyma temperatury w ryzach przy długotrwałym obciążeniu.

W zakresie łączności Super X przypomina raczej pełnoprawnego laptopa niż tablet. Znajdziemy tu dwa porty USB-C z Thunderbolt 4, HDMI, USB-A oraz slot na dodatkowy dysk Mini SSD PCIe 4.0. To wyraźny sygnał, że urządzenie ma konkurować z takimi konstrukcjami jak ASUS ROG Flow Z13, oferując podobną funkcjonalność w nieco innym formacie.

Czytaj też: Steam ogranicza PayPal. Gracze z wielu krajów tracą dostęp do popularnej metody płatności

Informacje o dostępności i cenie pozostają niepewne. Szacunki wskazują na kwotę przekraczającą 1500 dolarów, co sytuuje Super X w segmencie premium. To inwestycja dla wymagających użytkowników, którzy potrzebują mobilnej stacji roboczej lub kompaktowej alternatywy dla gamingowego laptopa. Potencjał jest niewątpliwy, ale ostateczna ocena będzie możliwa dopiero po weryfikacji dwóch kluczowych kwestii: realnej wydajności w najnowszych grach oraz praktycznego czasu pracy na baterii. Jeśli OneXplayer poradzi sobie z tymi wyzwaniami, Super X może stać się naprawdę ciekawą propozycją.