powrót

Nowe sterowniki NVIDIA GeForce 580.97 WHQL 

NVIDIA regularnie wprowadza nowe sterowniki do swoich kart graficznych z serii RTX. Zazwyczaj towarzyszą one premierom nowych modeli GPU lub głośnych tytułów, które zaimplementowały technologie „zielonych”. Tym razem nie jest to wsparcie dla nowego modelu karty, a optymalizacja rozgrywki w Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced, oferująca technologię DLSS 4 z generowaniem klatek oraz NVIDIA Reflex. Przygotowuje również system do aktualizacji Grand Theft Auto V Enhanced, która ma oferować technologię DLSS 4 z generowaniem klatek.
Przemysław Dwojacki
13.08.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Nowe sterowniki NVIDIA GeForce 580.97 WHQL 

Więcej generatora dla Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced i dla Grand Theft Auto V 

Czytaj też: Steam ma problem z modami. Gracze domagają się zmian 

Ostatnio NVIDIA wydała nową wersję sterowników graficznych, GeForce 580.97 WHQL. WHQL to skrót oznaczający program certyfikacji Microsoftu, który potwierdza, że dany sprzęt i jego sterowniki są w pełni kompatybilne z systemami Windows. Jak już wspomniałem, sterowniki zostały zoptymalizowane pod kątem gry Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced oraz dodają obsługę technologii DLSS 4 dla tego tytułu, a także dla Grand Theft Auto V Enhanced.

Czytaj też: Gamingowy monitor Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG z odświeżaniem 480 Hz trafia do sprzedaży   

Chociaż tym razem nie naprawiono żadnych błędów specyficznych dla gier, rozwiązano kilka ogólnych problemów. Naprawiono między innymi migotanie na 57-calowym ekranie Samsunga Odyssey G9 oraz błąd powodujący przyciemnienie niektórych ekranów w laptopach po podłączeniu zewnętrznego monitora HDR i ustawieniu trybu „Tylko GPU NVIDIA”. Sterowniki możecie pobrać za pomocą aplikacji NVIDIA lub ręcznie ze strony procudenta. 

Czytaj też: Podziwiam takie projekty. YouTuber stworzył od podstaw własną dyskietkę 

Jak zwykle, NVIDIA przy wydaniu nowej wersji sterowników przypomina o znanych problemach, nad którymi wciąż pracuje. Wśród nich należy wymienić: awarię w Cyberpunku 2077, do której dochodzi podczas robienia zrzutu ekranu w trybie fotograficznym przy włączonym śledzeniu ścieżki. Ponadto w Counter-Strike 2 tekst może wyglądać na lekko zniekształcony, gdy gra działa w rozdzielczości niższej niż natywna dla wyświetlacza. Z kolei w Adobe Premiere Pro u niektórych użytkowników może dochodzić do zawieszenia się programu podczas eksportu z kodowaniem sprzętowym.

UdostępnijTwitter