Nowe sterowniki NVIDIA GeForce 580.97 WHQL 

Więcej generatora dla Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced i dla Grand Theft Auto V

Ostatnio NVIDIA wydała nową wersję sterowników graficznych, GeForce 580.97 WHQL. WHQL to skrót oznaczający program certyfikacji Microsoftu, który potwierdza, że dany sprzęt i jego sterowniki są w pełni kompatybilne z systemami Windows. Jak już wspomniałem, sterowniki zostały zoptymalizowane pod kątem gry Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced oraz dodają obsługę technologii DLSS 4 dla tego tytułu, a także dla Grand Theft Auto V Enhanced.

Chociaż tym razem nie naprawiono żadnych błędów specyficznych dla gier, rozwiązano kilka ogólnych problemów. Naprawiono między innymi migotanie na 57-calowym ekranie Samsunga Odyssey G9 oraz błąd powodujący przyciemnienie niektórych ekranów w laptopach po podłączeniu zewnętrznego monitora HDR i ustawieniu trybu „Tylko GPU NVIDIA”. Sterowniki możecie pobrać za pomocą aplikacji NVIDIA lub ręcznie ze strony procudenta.

Jak zwykle, NVIDIA przy wydaniu nowej wersji sterowników przypomina o znanych problemach, nad którymi wciąż pracuje. Wśród nich należy wymienić: awarię w Cyberpunku 2077, do której dochodzi podczas robienia zrzutu ekranu w trybie fotograficznym przy włączonym śledzeniu ścieżki. Ponadto w Counter-Strike 2 tekst może wyglądać na lekko zniekształcony, gdy gra działa w rozdzielczości niższej niż natywna dla wyświetlacza. Z kolei w Adobe Premiere Pro u niektórych użytkowników może dochodzić do zawieszenia się programu podczas eksportu z kodowaniem sprzętowym.