Gamingowy monitor Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG z odświeżaniem 480 Hz trafia do sprzedaży  

Panel WOLED z elastycznymi ustawieniami i powłoka TrueBlack Glossy

Sercem urządzenia jest 32-calowy ekran 4K wykorzystujący technologię WOLED od LG Display. Standardowo pracuje z częstotliwością 240 Hz, ale prawdziwą gratką dla miłośników e-sportu jest tryb Dual Mode. Pozwala on na podwojenie odświeżania do 480 Hz, choć wymaga obniżenia rozdzielczości do Full HD. Przełączanie między trybami odbywa się płynnie, bez konieczności restartowania sprzętu ani zmiany ustawień systemowych.

Parametry matrycy robią wrażenie, ponieważ szczytowa jasność sięga 1300 nitów w trybie HDR, a pokrycie przestrzeni barwnej DCI-P3 wynosi 99%. Czas reakcji deklarowany na 0,03 ms praktycznie eliminuje problem smużenia, co w dynamicznych grach może dać wyczuwalną przewagę. Choć liczby brzmią imponująco, warto pamiętać, że realna korzyść z tak ekstremalnych parametrów będzie zauważalna głównie dla profesjonalnych graczy.

Najciekawszą innowacją wydaje się błyszcząca powłoka TrueBlack Glossy. Producent deklaruje redukcję odbić otoczenia o ponad 30% w porównaniu do poprzednich rozwiązań. Technologia ma zapewnić efekt zero-haze, eliminując charakterystyczne zamglenie przy jednoczesnym zachowaniu głębokich czerni, typowych dla OLED. To ważna poprawa, ponieważ odbicia światła były dotąd jedną z głównych bolączek tej technologii.

Czy oznacza to koniec problemów w jasnych pomieszczeniach? Raczej nie, ponieważ błyszczące powierzchnie zawsze będą bardziej wymagające niż matowe. Niemniej, rozwiązanie ASUS-a może znacząco poprawić komfort użytkowania przy zachowaniu wszystkich zalet OLED. Producenci wciąż walczą z wyzwaniami technologii OLED, a ASUS wprowadza kilka ciekawych rozwiązań. Czujnik zbliżeniowy Neo automatycznie wykrywa obecność użytkownika. Gdy gracz oddala się od stanowiska, ekran przechodzi w stan czarnego tła, minimalizując ryzyko wypalenia pikseli. System działa w tle, bez konieczności konfiguracji.

Dodatkową ochronę zapewnia pakiet OLED Care Pro, który stale monitoruje stan poszczególnych subpikseli i koryguje ich pracę. Nietypowy układ chłodzenia skuteczniej odprowadza ciepło z panelu, co powinno przełożyć się na dłuższą żywotność. Na koniec pocieszający fakt, że producent oferuje trzyletnią gwarancję obejmującą również przypadki wypalenia matrycy, co w tej klasie sprzętu nie jest standardem.

Obecnie ceny monitora ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG w polskich sklepach wynoszą w okolicach 4 699 – 4 950 złotych. Warto jednak pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od sklepu i aktualnych promocji, najlepiej sprawdzić oferty w kilku miejscach, aby znaleźć najlepszą cenę. Czy warto inwestować w taki sprzęt? Dla przeciętnego gracza różnica między 240 a 480 Hz będzie raczej teoretyczna. Jednak w środowisku e-sportowym, gdzie liczy się każda milisekunda, taki monitor może być uzasadnionym wyborem.