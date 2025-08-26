Xiaomi żegna się z 31 modelami. Dla tych urządzeń nie będzie już Androida 16

Podsumowanie artykułu . . .

Wszystko się kiedyś kończy, także wsparcie oprogramowania. Xiaomi właśnie przypomniało o tym swoim użytkownikom, przygotowując znaczącą zmianę w polityce aktualizacji. Kilkadziesiąt modeli z portfolio marki nie doczeka się kolejnej dużej aktualizacji systemu. To spore zaskoczenie, zwłaszcza że na liście znalazły się zarówno starsze telefony, jak i całkiem niedawne premiery z najwyższej półki.

Kwestia wsparcia aktualizacji dla urządzeń z Androidem zawsze była problematyczna, bo każdy producent rządzi się tu po swojemu. Samsung, podobnie jak Google, oferuje nawet 7-letnie wsparcie, ale tylko dla topowych modeli. Te tańsze mają krótszy cykl aktualizacji. Podobnie wygląda to w przypadku innych producentów, w tym Xiaomi. Chiński gigant nie jest znany z oferowania długiego wsparcia, nawet dla flagowców, o czym świadczy fakt, że właśnie z listy wyleciały takie modele, jak Xiaomi 12, mający swoją chińską premierę w grudniu 2021 roku, czyli niespełna 4 lata temu. Od globalnej premiery minęło natomiast jeszcze mniej czasu. Mimo tego ta seria, jak i blisko 30 innych modeli nie doczeka się już aktualizacji do Androida 16.

Jak donosi Xiaomi Times, Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że 31 modeli smartfonów nie otrzyma aktualizacji do najnowszej wersji systemu Google’a. Na szczęście nie jest tak źle, bo zamiast tego urządzenia otrzymają HyperOS 3 oparty na Androidzie 15 jako swoją ostatnią dużą aktualizację oprogramowania, więc jeszcze jakieś nowości trafią na te modele. Firma planuje wydać system w dwóch wariantach – dla starszych i nowszych urządzeń, co jest dość standardowym podejściem w branży.

HyperOS 3 ma wprowadzić elementy interfejsu inspirowane językiem projektowania “liquid glass” Apple’a oraz ulepszony edytor centrum sterowania. System będzie zawierał także ulepszenia sztucznej inteligencji i szereg wizualnych udoskonaleń. Premiera zaplanowana jest na wrzesień 2025 roku, a Xiaomi podobno już zaprzestało prac nad obecną kompilacją, skupiając się całkowicie na nowym systemie.

Xiaomi 12 Pro

Wspomniana lista obejmuje modele Xiaomi z różnych segmentów cenowych. Największą grupę stanowią telefony Redmi, ale nie brakuje też flagowców.

Urządzenia Xiaomi, które nie otrzymają aktualizacji do Androida 16:

Xiaomi 12

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Urządzenia Redmi, które nie otrzymają aktualizacji do Androida 16:

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Urządzenia POCO, które nie otrzymają aktualizacji do Androida 16:

POCO C65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Dla użytkowników smartfonów znajdujących się na powyższej liście, wdrożenie HyperOS 3 będzie zakończeniem cyklu dużych aktualizacji. Aby dalej otrzymywać najnowsze funkcje i usprawnienia, konieczne może być rozważenie zakupu nowszego modelu w przyszłym roku. Na szczęście jeszcze przez jakiś czas na te modele będą też trafiać łatki zabezpieczeń, więc decyzja o wymianie telefonu nie jest tak paląca. Oczywiście warto już wcześniej zacząć o tym myśleć, bo wraz z zakończeniem wsparcia zegar zaczyna tykać.

Jasne, smartfon nie stanie się bezużyteczny nawet po tym, jak przestaniemy dostawać łatki zabezpieczeń, jednak z czasem korzystanie z niego stanie się trudniejsze i niebezpieczniejsze. Bez aktualizacji luki w zabezpieczeniach będą podatne na ataki hakerskie, a starzejący się system przestanie być wspierany przez twórców aplikacji, odcinając nas od dostępu do istotnych programów, zwłaszcza tych bankowych.