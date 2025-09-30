Abxylute One Pro z Nvidia GeForce Now. Chmurowe granie na małych urządzeniach wchodzi na nowy poziom! 

Podsumowanie artykułu . . .

Nvidia GeForce Now dostępne na handheldzie

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Abxylute One Pro wprowadza aplikację Nvidia GeForce Now, co zasadniczo poszerza funkcjonalność tego przenośnego urządzenia gamingowego. Poza główną nowością, użytkownicy zyskują także zaktualizowane usługi Google oraz najnowsze poprawki bezpieczeństwa.

Czytaj też: Nowe cła podniosą ceny elektroniki. Czy zapłacimy więcej za smartfony i komputery?

Dzięki integracji z GeForce Now gracze mogą teraz strumieniować tytuły bezpośrednio na urządzenie, łącząc się ze swoimi kontami Steam, Epic Games czy Ubisoft. To oznacza dostęp do już posiadanych gier bez konieczności ponownego ich zakupu, pod warunkiem że są kompatybilne z usługą chmurową. Abxylute One Pro od samego początku wspierało Xbox Cloud Gaming, wymagając subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate. Teraz gracze mają do dyspozycji dwie główne platformy strumieniowania, co znacznie wzbogaca dostępną bibliotekę tytułów.

Abxylute One Pro został zaprojektowany jako bezpośredni konkurent dla Logitech G Cloud, oferując zbliżone funkcjonalności w zakresie gier chmurowych, zdalnej rozgrywki, emulacji klasycznych tytułów oraz gier na platformę Android. Premiera urządzenia miała miejsce w marcu 2025 roku.

Handheld dysponuje 7-calowym ekranem dotykowym o rozdzielczości 1080p i częstotliwości odświeżania 60 Hz, napędzanym przez procesor MediaTek Genio 510. Konfigurację uzupełnia 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB rozszerzalnej przestrzeni dyskowej. Urządzenie oferuje również wyjście w rozdzielczości 4K, stereo głośniki, podwójne mikrofony, gniazdo audio oraz 6-osiowy żyroskop z podwójnymi silnikami osi Z.

Czytaj też: Exceleram 42 DDR4 i DDR5. Pamięci RAM z dożywotnią gwarancją i kultowym nawiązaniem

Bateria o pojemności 5200 mAh zapewniać ma do 8 godzin ciągłego użytkowania, co stanowi przyzwoity wynik jak na urządzenie tej kategorii. Cała specyfikacja techniczna wyraźnie wskazuje, że Abxylute One Pro plasuje się w segmencie urządzeń dedykowanych przede wszystkim strumieniowaniu gier, a nie ich lokalnemu uruchamianiu.

Abxylute One Pro debiutował w cenie 259 dolarów, jednak obecnie można go nabyć bezpośrednio u producenta za 239 dolarów (czyli około 873 złotych plus podatek) z dodatkowym gratisem. Jeszcze korzystniejszą opcją wydaje się zakup przez Amazon za 224,99 dolarów, co czyni go wyraźnie tańszym od konkurencyjnego Logitech G Cloud wycenianego na 299 dolarów.

Urządzenie dostępne jest wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej. Abxylute oferuje także inne handheldy, kontrolery i akcesoria, a w planach ma wprowadzenie nowych produktów takich jak abxylute 3D One czy Snap-On Mobile Gamepad. Mimo wprowadzenia nowych funkcjonalności, nie wszystko działa idealnie. Jeden z użytkowników na kanale Discord Abxylute zgłosił, że urządzenie nadal ulega zawieszeniom w trybie uśpienia, choć problem z samoczynnym wyłączaniem Wi-Fi został podobno rozwiązany. Producent nie odniósł się jeszcze do najnowszych zgłoszeń dotyczących pozostałych usterek.

Czytaj też: Klawiatury 75% przejmują rynek gamingowy. Kompromis, który okazał się idealnym rozwiązaniem

Aktualizacja zawiera również optymalizację kompatybilności dla wybranych aplikacji, usprawnienia wbudowanych narzędzi i usług oraz ogólne poprawki stabilności. To pokazuje, że firma aktywnie pracuje nad udoskonalaniem swojego produktu, choć część problemów wciąż czeka na rozwiązanie.