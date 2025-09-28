Exceleram 42 DDR4 i DDR5. Pamięci RAM z dożywotnią gwarancją i kultowym nawiązaniem 

Podsumowanie artykułu . . .

Aluminiowy radiator, który zwiększa trwałość

Seria 42 obejmuje moduły zarówno w standardzie DDR4, jak i nowszym DDR5, co już na starcie daje pewną uniwersalność. Producent postawił na minimalistyczny, czarny design z anodowanym aluminiowym radiatorem, który ma nie tylko chłodzić, ale i dobrze wyglądać. To połączenie estetyki z funkcjonalnością zawsze jest mile widziane, choć w branży pełnej podobnych rozwiązań nie stanowi rewolucji.

Czytaj też: FSR 4 na starszych kartach AMD działa lepiej niż oczekiwano. Entuzjaści odkryli sposób na zwiększenie wydajności

Kluczową zaletą, na którą warto zwrócić uwagę, jest niskoprofilowa konstrukcja o wysokości zaledwie 38,5 mm. To czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla posiadaczy kompaktowych obudów typu SFF oraz tych, którzy używają masywnych chłodzeń procesora. W takich konfiguracjach każdy milimetr ma znaczenie, a problem ciasnej przestrzeni jest dobrze znany wielu składakom.

Jeśli chodzi o specyfikację, seria DDR4 oferuje prędkości taktowania do 3200 MHz z pojemnościami zestawów sięgającymi 64 GB. Dostępne są warianty z niższymi opóźnieniami CL16-18-18 przy napięciu 1,35V, które obsługują profil XMP 2.0, oraz bardziej ekonomiczne modele z opóźnieniami CL22-22-22. W przypadku pamięci DDR5 sprawy wyglądają ciekawiej, ponieważ prędkości mogą osiągać nawet 6000 MHz, a opóźnienia mieszczą się w szerokim zakresie od CL28 do CL48. Producent deklaruje optymalizację pod najnowsze platformy Intela i AMD, co brzmi obiecująco, choć praktyka weryfikuje takie zapowiedzi.

Czytaj też: Giganci technologiczni windują ceny kluczowych komponentów. Twój następny zakup elektroniki będzie znacznie droższy

Na plus na pewno należy zaliczyć fakt, że wszystkie moduły są produkowane na Tajwanie i przechodzą ręczne testy kompatybilności. Proces kontroli jakości obejmuje sprawdzenie działania z procesorami Intel i AMD, co powinno minimalizować ryzyko problemów po zakupie. Do tego dochodzi dożywotnia gwarancja, która w branży pamięci RAM nie jest standardem i może świadczyć o pewności producenta co do trwałości swoich produktów.

Warto pamiętać, że moduły DDR5, oferując wyższą wydajność, generują też więcej ciepła. Dlatego Exceleram zaleca zapewnienie im dobrego przepływu powietrza w obudowie oraz aktywację profili XMP 3.0 lub EXPO 1.1 w BIOS-ie, aby wydobyć z nich pełnię możliwości. To ważna uwaga dla osób, które nie mają doświadczenia w konfigurowaniu zaawansowanych ustawień.

Czytaj też: Microsoft Teams z nową funkcją przesyłania wiadomości. Koniec chaosu w korporacyjnej komunikacji

Firma, działająca od 2007 roku, planuje też dostarczać serię 42 jako komponenty OEM/ODM dla producentów gotowych komputerów. To może oznaczać, że te pamięci trafią do szerszego grona odbiorców, nawet jeśli nie będą widoczne pod własną marką.

Na papierze pamięci prezentują się solidnie, a dożywotnia gwarancja i niskoprofilowy design to mocne argumenty. Prawdziwy test nastąpi jednak w codziennym użytkowaniu i w różnych konfiguracjach sprzętowych. Dla osób szukających niezawodnych pamięci do nowego komputera lub upgrade’u istniejącego systemu, oferta Exceleram z pewnością zasługuje na uwagę.