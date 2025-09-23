FSR 4 na starszych kartach AMD. Nieoficjalne testy ujawniły potencjał technologii 

Podsumowanie artykułu . . .

Computerbase przetestował Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 4K na ustawieniach Ultra z kartą graficzną AMD Radeon RX 7900 XTX

Proces instalacji wymaga pewnej technicznej wprawy. Użytkownicy muszą ręcznie podmienić odpowiednie pliki DLL lub skorzystać z narzędzia OptiScaler. Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, że obecnie FSR 4 współpracuje wyłącznie z grami wykorzystującymi DirectX 12, co wyklucza tytuły oparte na Vulkan. To dość istotne ograniczenie, które zmniejsza uniwersalność całego rozwiązania.

Jeśli chodzi o wydajność, testy pokazują charakterystyczny profil działania. W Cyberpunk 2077 na karcie RX 7900 XTX nowa technologia zapewnia około 11% wzrostu wydajności w porównaniu z renderowaniem natywnym, ale jednocześnie jest o 16% wolniejsza od poprzedniej wersji FSR 3.1. Podobne tendencje zaobserwowano na starszej architekturze RDNA 2, gdzie wzrost wydajności sięga około 10% w trybie Quality.

Prawdziwą siłą FSR 4 okazuje się jednak jakość obrazu. Użytkownicy zgodnie wskazują na wyraźną poprawę w porównaniu z poprzednimi wersjami technologii. Lepsza jakość renderowania pozwala na stosowanie bardziej agresywnego skalowania bez zauważalnej utraty detali. W praktyce oznacza to, że tryb Performance w rozdzielczości 1440p może prezentować się lepiej niż FSR 3 Quality, oferując przy tym wyższą płynność.

Technologia wydaje się również bardziej stabilna niż konkurencyjne rozwiązania. Testerzy zauważyli, że FSR 4 działa przewidywalniej niż XeSS od Intela, choć w niektórych scenariuszach to właśnie rozwiązanie firmy z Santa Clara może zaoferować nawet 10% przewagę wydajnościową, szczególnie na kartach RDNA 2. Niestety, nieoficjalne wdrożenie wiąże się z poważnymi ryzykami. Systemy anty-cheat mogą zinterpretować zmodyfikowane pliki DLL jako próbę oszustwa, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do zablokowania konta gracza. Eksperci zalecają więc ostrożność i unikanie tego typu modyfikacji w grach z zaawansowanymi zabezpieczeniami.

Na kartach RDNA 2 użytkownicy zgłaszają również występowanie różnych błędów graficznych, co sugeruje, że starsze architektury mogą nie być w pełni kompatybilne z nowym algorytmem. To ważna informacja dla posiadaczy sprzętu z serii RX 6000, którzy powinni podchodzić do tematu z rezerwą. Cała sytuacja budzi mieszane uczucia. Z jednej strony pokazuje ogromny potencjał technologii, która mogłaby odmłodzić starsze karty graficzne. Z drugiej brak oficjalnego wsparcia ze strony AMD i konieczność korzystania z nieoficjalnych rozwiązań pozostawia pewien niedosyt. Być może producent w końcu zareaguje na głos społeczności i zmieni swoją strategię, póki co jednak użytkownicy muszą liczyć głównie na własną inicjatywę.