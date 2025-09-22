Flashowanie BIOS-u XT w AMD Radeon RX 9070. Czy to recepta na darmowy wzrost wydajności? 

Podsumowanie artykułu . . .

Znaczny wzrost wydajności, podnosząc wynik benchmarku 3DMark Steel Nomad

Użytkownik o pseudonimie u/noVa_realiZe postanowił sprawdzić, jak zachowa się standardowa wersja karty PowerColor RX 9070 po wgraniu BIOS-u przeznaczonego dla droższego modelu XT. Efekt? Modyfikacja pozwoliła zwiększyć limit mocy z 220 W do 300 W, co przełożyło się na zauważalny wzrost osiągów. W testach syntetycznych różnica okazała się naprawdę imponująca. Benchmark 3DMark Steel Nomad wykazał początkowo wzrost z 5821 do 6461 punktów, co dawało 11% poprawy.

Czytaj też: Pierwsza konsola przenośna z procesorem Strix Halo wchodzi na rynek. Ceny zaskakują nawet najbardziej wymagających graczy

Po dodatkowych optymalizacjach użytkownikowi udało się osiągnąć aż 7277 punktów, co stanowiło 25% wzrost względem oryginalnej konfiguracji. Co ciekawe, cała poprawa wynikała wyłącznie z możliwości pobierania większej mocy, bez odblokowywania dodatkowych jednostek obliczeniowych. W rzeczywistych warunkach gamingowych zyski były jednak nieco skromniejsze. W Cyberpunk 2077 z włączonym ray tracingiem zaobserwowano poprawę na poziomie 8-12%. To dobitnie pokazuje, że syntetyczne testy nie zawsze idealnie przekładają się na codzienne użytkowanie.

Niestety, takie modyfikacje niosą ze sobą poważne ryzyko. Długotrwała praca przy wyższych ustawieniach mocy może prowadzić do degradacji GPU, a nieumiejętne flashowanie BIOS-u może skończyć się trwałym uszkodzeniem karty. Eksperci zalecają szczególną ostrożność i sugerują, aby takie operacje wykonywać tylko przy posiadaniu przełącznika vBIOS lub zapasowej karty graficznej.

Czytaj też: Back Market przeciwstawia się starzeniu komputerów z Windows 10. Jest nadzieja dla 400 milionów komputerów

W komentarzach pod originalnym wpisem pojawiły się głosy sceptycyzmu. Część użytkowników zwracała uwagę, że średni wynik RX 9070 w benchmarku Steel Nomad wynosi około 6395 punktów, co sugeruje możliwość celowego zaniżenia początkowego wyniku. Krytycy wskazywali również na prostsze alternatywy, jak ręczne dostosowanie ustawień w oryginalnym BIOS-ie, które eliminuje ryzyko związane z flashowaniem.

Warto pamiętać, że podobne modyfikacje były możliwe w przeszłości dla innych kart AMD, co potwierdza praktykę producentów polegającą na wykorzystywaniu tych samych układów scalonych w różnych wersjach produktów. Modyfikacja została przeprowadzona przy użyciu narzędzia opracowanego przez użytkownika Benik3 na forum Overclock.net, co świadczy o aktywności społeczności entuzjastów.

Czytaj też: Nowa seria monitorów BenQ MOBIUZ EX z AI dla miłośników gier z otwartym światem

Chociaż wyniki w testach syntetycznych robią wrażenie, rzeczywiste korzyści w grach pozostają umiarkowane. Ryzyko związane z modyfikacją wydaje się nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do potencjalnych zysków, szczególnie dla mniej doświadczonych użytkowników. Zanim podejmie się decyzję o flashowaniu BIOS-u, warto rozważyć bezpieczniejsze metody optymalizacji wydajności.