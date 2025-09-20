Nowa seria monitorów BenQ MOBIUZ EX z AI dla miłośników gier z otwartym światem 

Podsumowanie artykułu . . .

BenQ wprowadza technologię Smart Game Art

W praktyce technologia Smart Game Art analizuje w czasie rzeczywistym grafikę wyświetlaną na ekranie i automatycznie dobiera odpowiedni profil kolorów. Oprogramowanie Color Shuttle oferuje ponad 120 gotowych profili stworzonych na podstawie analizy popularnych gier z ostatnich pięciu lat. BenQ Color Lab przeanalizował materiały z rozgrywki, artbooki i wywiady z deweloperami, tworząc dość unikalną bazę danych kolorów artystycznych.

Seria MOBIUZ EX obejmuje trzy modele o przekątnych od 27 do 32 cali, wszystkie wyposażone w panele QD-OLED. Dodatkowo technologia Spectral Color Refinement poprawia wierność odwzorowania kolorów, podczas gdy High Pixel Contrast zapewnia dynamiczny kontrast na poziomie pojedynczych pikseli. Efektem ma być pokrycie 99% palety DCI-P3, z wybranymi modelami wspierającymi również Adobe RGB.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, modele EX271UZ, EX321UZ i EX271QZ oferują rozdzielczość QHD lub 4K z częstotliwością odświeżania sięgającą 540 Hz. Czas reakcji wynosi zaledwie 0,03 ms GtG, co teoretycznie eliminuje rozmycie ruchu nawet w najdynamiczniejszych scenach. Wsparcie dla AMD FreeSync Premium Pro redukuje efekt tearingu, a złącza HDMI 2.1 z VRR i ALLM zapewniają pełną kompatybilność z konsolami nowej generacji.

Producenci często zapominają o ergonomii, ale BenQ zadbał o przeprojektowaną podstawkę, która pomieści soundbary, oraz złącze eARC umożliwiające przekazywanie dźwięku wysokiej jakości. Kontrola mediów pozwala zarządzać odtwarzaniem bez konieczności sięgania po dodatkowe piloty. Model EX271UZ będzie kosztować około 4163 złotych i trafi na rynek w pierwszym kwartale 2026 roku. Większy EX321UZ wyceniono na około 5632 złotych, podczas gdy EX271QZ będzie dostępny za około 3918 złotych. Oba droższe modele pojawią się w sprzedaży w drugim kwartale 2026 roku.

Czy warto inwestować w takie rozwiązanie? BenQ stawia na zmianę podejścia do ustawień kolorów w monitorach gamingowych. Zamiast ogólnych profili opartych na gatunkach gier, seria EX priorytetowo traktuje doświadczenie estetyczne i wierność artystycznej wizji deweloperów. To ciekawa odpowiedź na rosnące znaczenie warstwy wizualnej w nowoczesnych grach, choć pozostaje pytanie, czy AI naprawdę może zastąpić ludzkie wyczucie kolorystyczne.

Ostatnie przemyślenia Pomysł automatycznego dostosowywania ustawień kolorystycznych do gry brzmi kusząco, szczególnie dla tych, którzy nie chcą tracić czasu na manualne kalibracje. Jednak ceny są dość wysokie, a technologia dopiero się sprawdzi w praktyce. Jeśli jednak BenQ dotrzyma obietnic, może to być interesująca propozycja dla graczy szukających optymalnego doświadczenia wizualnego bez zbędnego kombinowania z ustawieniami.