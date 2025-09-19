Logitech G PLAY 2025 – gigant rzuca rękawicę konkurencji z dziesiątką nowych produktów gamingowych 

Podsumowanie artykułu . . .

Logitech G postanowiło pokazać, że w branży gamingowej wciąż można zaskakiwać. Podczas podwójnego wydarzenia PLAY 2025 w Szanghaju i Madrycie producent zaprezentował aż dziesięć nowych produktów, które mają szansę znacząco wpłynąć na rynek sprzętu dla graczy. Zakres prezentowanych rozwiązań jest naprawdę imponujący – od profesjonalnego sprzętu esportowego przez zaawansowane akcesoria do sim racingu po futurystyczne narzędzia streamingowe wykorzystujące sztuczną inteligencję. Do tego dochodzi prestżowe partnerstwo z McLaren Racing, które zaowocowało specjalną kolekcją produktów w charakterystycznych pomarańczowych barwach.

Streaming wspierany sztuczną inteligencją i akcesoria wieloplatformowe

Najbardziej rzucającym się w oczy produktem jest bez wątpienia Logitech G RS50 Base. To base direct-drive o momencie obrotowym 8 Nm wyposażony w technologię TRUEFORCE. Takie parametry oznaczają, że szwajcarska firma celuje prosto w segment zdominowany dotąd przez specjalistycznych producentów oferujących znacznie droższe rozwiązania.

Czytaj też: 57 gramów wagi i 100 milionów kliknięć wytrzymałości. Nowe akcesoria Turtle Beach zachwycają specyfikacją

Kompletując zestaw, warto zwrócić uwagę na pedały RS Pedals z czujnikiem nacisku o sile 75 kg. Ich konfiguracja odbywa się poprzez oprogramowanie G HUB, co daje naprawdę szerokie możliwości personalizacji. To wyraźny sygnał, że Logitech chce podbijać rynek najbardziej wymagających entuzjastów symulatorów wyścigowych.

Efektem współpracy z McLaren Racing są trzy produkty w limitowanej edycji. Mowa o bezprzewodowych słuchawkach GA50 X McLaren Racing Edition, kierownicy G RS Formula Wheel McLaren Racing Edition oraz fotelu wyścigowym Playseat Formula Instinct. To nie tylko gadżety dla fanów, ponieważ każdy z tych produktów ma konkretne zastosowanie w profesjonalnym sim racingu.

Dwie nowe myszki z serii PRO pokazują, jak bardzo ewoluowała technologia w sprzęcie dla zawodowych graczy. Model PRO X2 SUPERSTRIKE wprowadza haptyczny, indukcyjny system spustu, który teoretycznie może zrewolucjonizować precyzję w grach FPS. Drugi model, PRO X SUPERLIGHT 2c, to ewolucja popularnej serii z udoskonalonymi sensorami HERO. Myszka jest lżejsza i bardziej precyzyjna, z przeprojektowanymi przyciskami bocznymi dostosowanymi do potrzeb profesjonalistów.

Czytaj też: Philips Evnia z przełomową technologią Dual Mode dla graczy. Przełączaj między 4K przy 160 Hz, a FHD przy 320 Hz

Klawiatury mechaniczne otrzymały przełączniki optyczne, które zapewniają szybszą reakcję i większą wytrzymałość niż tradycyjne rozwiązania. To odpowiedź na rosnące wymagania graczy esportowych, gdzie każda milisekunda ma znaczenie. Najbardziej futurystyczną nowością jest agent streamingowy oparty na Streamlabs AI i technologii Nvidia ACE. System oferuje współprowadzenie transmisji, automatyczne przełączanie scen, klipowanie najlepszych momentów i rozwiązywanie problemów technicznych w czasie rzeczywistym.

Dla graczy PC przygotowano słuchawki G321 LIGHTSPEED z bezprzewodową technologią oraz klawiaturę G515 RAPID TKL. Ta ostatnia to szczególnie interesujące rozwiązanie, ponieważ to niskoprofilowa klawiatura o grubości zaledwie 22 mm z magnetycznymi przełącznikami analogowymi i technologią KEYCONTROL z precyzją aktywacji do 0,1 mm.

Za to gracze konsolowi otrzymali słuchawki G A20 X z technologią PLAYSYNC AUDIO, która zapewnia płynny dźwięk na różnych platformach. Cieszy fakt, że produkt wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu, co pokazuje rosnącą świadomość ekologiczną w branży. Dodatkowo oprogramowanie G HUB otrzymało nową funkcję “Gry”, która centralizuje zarządzanie grami z różnych platform i oferuje presety stworzone przez społeczność graczy. To rozsądne posunięcie, które powinno ułatwić życie wielu użytkownikom.

Czytaj też: Obudowa PC jak dzieło sztuki z 81 trybami podświetlenia i wyświetlaczem LED. GAMEMAX N90 to więcej niż miejsce na podzespoły

Wszystkie produkty są już dostępne w przedsprzedaży na oficjalnej stronie Logitech G, a ich dystrybucja do sklepów rozłożona jest na najbliższe dwa kwartały. To bez wątpienia jeden z największych jednorazowych pokazów w historii marki, który może podnieść poprzeczkę dla całej branży. Jeśli chcecie obejrzeć prezentację, zapraszam do materiału wideo poniżej.