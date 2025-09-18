GAMEMAX N90. Obudowa z panoramicznym szkłem i wyświetlaczem LED w retro stylu 

Podsumowanie artykułu . . .

Panoramiczny widok drewniane akcenty i kompatybilność z nowymi technologiami

GAMEMAX N90 wprowadza dwuprzedziałową konstrukcję typu MID TOWER z bezszwowym, zakrzywionym panelem z hartowanego szkła obejmującym aż 270 stopni. To rozwiązanie gwarantuje niemal pełny widok na komponenty, znacznie wykraczając poza standardowe płaskie panele boczne. Na przednim panelu znalazł się wyświetlacz 512-LED Dot Matrix, który może prezentować statystyki systemowe w czasie rzeczywistym oraz spersonalizowane wizualizacje. Interesującym rozwiązaniem jest wymienny panel górny. Użytkownicy otrzymują dwie opcje: wentylowany panel metalowy zapewniający lepszy przepływ powietrza oraz stylowy panel z drewnianym wykończeniem.

Czytaj też: Philips Evnia 27M2N5901A. Gamingowy monitor z trybem podwójnym już w październiku

Obudowa wspiera najnowsze płyty główne BTF z tylnymi złączami, co pozwala na ukrycie okablowania za tacką płyty głównej. N90 umożliwia również pionowy montaż karty graficznej z opcjonalnym wspornikiem i kablem riser PCIe 4.0. Pod względem kompatybilności obudowa radzi sobie z kartami graficznymi do 415 mm długości, chłodzeniem CPU do 175 mm wysokości oraz zasilaczami do 170 mm. Porty I/O obejmują USB 3.0, Type-C Gen2 i Combo Audio, co stanowi standardowy zestaw dla współczesnych obudów.

Zaawansowany układ chłodzenia obejmuje sześć fabrycznie zainstalowanych wentylatorów ARGB serii Tornado z 81 trybami oświetlenia. Dedykowana komora do zarządzania kablami wyposażona w zawiasową osłonę i wstępnie poprowadzone kable wentylatorów ma zapewnić schludne wnętrze. To szczególnie ważne w przypadku obudowy z panoramicznym szkłem, gdzie każdy nieporządek jest widoczny.

Czytaj też: Przejście ze Spotify na Apple Music nigdy nie było tak proste

GAMEMAX N90 będzie dostępna w cenie 189,99 USD (około 682 złotych plus podatek) w wersji czarnej i 194,99 USD (około 700 złotych plus podatek) w wersji białej. To pozycjonuje ją w średnim segmencie cenowym, konkurując z produktami firm takich jak Corsair czy NZXT. Pierwsze reakcje użytkowników są jednak mieszane. Część entuzjastów docenia innowacyjny design i funkcjonalność wyświetlacza LED. Inni krytykują drewniane akcenty jako niepasujące do estetyki komputerów oraz potencjalnie blokujące przepływ powietrza przez radiatory chłodzenia wodnego.

Czytaj też: Xbox łączy teraz biblioteki gier. Wszystkie platformy w jednym miejscu

Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na retro klimat całej konstrukcji, porównując ją do starych telewizorów CRT stojących na magnetowidach. GAMEMAX N90 pokazuje, jak bardzo producenci są gotowi eksperymentować, aby wyróżnić się na zatłoczonym rynku obudów PC. Choć pomysł z wyświetlaczem LED i panoramicznym szkłem brzmi ciekawie, pozostaje pytanie o praktyczność takich rozwiązań w codziennym użytkowaniu.