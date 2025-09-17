Philips Evnia 27M2N5901A. Gamingowy monitor z trybem podwójnym już w październiku 

Podsumowanie artykułu . . .

Sercem urządzenia jest 27-calowy panel Fast IPS z podświetleniem W-LED. W praktyce użytkownicy mogą wybierać między dwoma trybami pracy dostosowanymi do różnych potrzeb. Pierwszy zapewnia rozdzielczość 4K UHD (3840 × 2160 pikseli) przy 160 Hz, co sprawdza się w grach wymagających wysokiej szczegółowości i podczas pracy z grafiką. Drugi tryb oferuje Full HD (1920 × 1080 pikseli) z imponującą częstotliwością 320 Hz. Taka wartość może realnie wpłynąć na wyniki w grach takich jak Counter-Strike czy Valorant, gdzie każda milisekunda ma znaczenie.

Panel charakteryzuje się czasem reakcji 1 ms GtG, który spada do 0,5 ms w trybie Smart MBR. Teoretycznie powinno to eliminować problem rozmazywania ruchu w dynamicznych scenach. Monitor posiada certyfikat VESA DisplayHDR 400, oferując typową jasność 350 cd/m² w trybie SDR i 450 cd/m² dla treści HDR.

Philips wyposażył monitor w technologię Ambiglow wzmocnioną algorytmami AI, które analizują obraz i dostosowują podświetlenie otoczenia. System działa w czasie rzeczywistym, rozszerzając wrażenia wizualne poza ekran. Dla graczy przygotowano pakiet funkcji dostępnych przez aplikację Evnia Precision Center. Smart Crosshair automatycznie zmienia kolor celownika dla lepszej widoczności, Stark ShadowBoost rozjaśnia ciemne obszary bez prześwietlania jasnych partii obrazu, a Smart Sniper pozwala powiększyć centralną część ekranu niezależnie od ustawień gry.

Monitor oferuje solidny zestaw portów, w tym dwa HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz USB-C z Power Delivery 65W. Zintegrowany przełącznik KVM ułatwia pracę z wieloma urządzeniami, a wbudowany hub USB zapewnia dwa porty USB-A i jeden USB-B. Ergonomiczna podstawka pozwala na regulację wysokości o 130 mm, pochylenie od -5 do +20 stopni, obrót o ±30 stopni oraz pivot 90 stopni w obie strony. Wbudowane głośniki 2 × 5W oferują podstawową jakość dźwięku, wystarczającą do codziennego użytku, ale raczej niezadowalającą dla wymagających audiofiliów.

Producent zadbał o technologie zmniejszające zmęczenie wzroku podczas długich sesji. Flicker-Free eliminuje migotanie podświetlenia, a LowBlue Mode redukuje emisję szkodliwego światła niebieskiego. Zużycie energii na poziomie 32,5W wydaje się rozsądne jak na urządzenie o takich parametrach. Biała obudowa powinna wpasować się w nowoczesne, minimalistyczne setupy, choć warto pamiętać, że jaśniejsze kolory łatwiej pokazują zabrudzenia. Monitor Philips Evnia 27M2N5901A trafi do sprzedaży na początku października.