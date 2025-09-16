HyperOS 3 trafia nawet na telewizory. Xiaomi rozszerza testy przed globalnym wdrożeniem

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi wyraźnie przyspiesza prace nad swoim flagowym systemem operacyjnym. Kolejna fala testów beta HyperOS 3 obejmuje już nie tylko smartfony, ale także tablety i telewizory, co sugeruje rychłe wdrożenie platformy na szeroką skalę. Choć na razie program testowy ogranicza się do rynku chińskiego, sytuacja ma się diametralnie zmienić. Wszystko wskazuje na to, że już za kilka dni poznamy szczegóły międzynarodowego wdrożenia systemu, a to dzięki debiutowi serii Xiaomi 15T.

Po premierze pod koniec października, HyperOS 3 powoli, ale sukcesywnie trafia do kolejnych urządzeń. Po serii Xiaomi 15, przyszedł czas na rozszerzenie programu testów beta o kolejne smartfony, tablety, a nawet telewizory. Nowa wersja systemu zapowiada się na coś więcej niż tylko kosmetyczną zmianę, a w dodatku ma zbliżyć świat Xiaomi do ekosystemu Apple.

W najnowszej fali aktualizacji beta, HyperOS 3 trafia na siedem kolejnych urządzeń

Na liście, oprócz smartfonów i tabletów, znalazły się również telewizory, co pokazuje, że Xiaomi chce ujednolicić swoje oprogramowanie na wielu platformach. Pełna lista obejmuje:

Xiaomi MIX Flip 2

REDMI K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

REDMI K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series

Warto pamiętać, że program ten jest obecnie dostępny tylko w Chinach. Globalna premiera HyperOS 3 jest zaplanowana na 24 września. Tymczasem sprawdźmy, jakie zmiany przyniesie ta wersja systemu. Nowości jest sporo, od wizualnych po te “pod maską”.

Xiaomi Super Island – to odpowiedź Xiaomi na Dynamic Island od Apple. Xiaomi twierdzi, że ich implementacja pozwala na obsługę nawet trzech „wysp” jednocześnie, oferując wielozadaniowość w formie małych okien. Całość dopełniają odświeżone animacje i efekt „płynnego szkła”, który ma poprawić wrażenia wizualne.

Nowy sesign – system zyskał nowe ikony z bardziej żywymi kolorami i zaokrąglonymi krawędziami. Zauważalna jest także zmiana w pasku stanu. Projekt “liquid glass” dodaje bardziej luksusowy wygląd do paska wyszukiwania i menu ustawień. Nowa aplikacja Galeria z kolei pozwala na automatyczne sortowanie albumów, a nawet rozpoznawanie twarzy zwierząt.

Personalizacja – ekran blokady jest teraz bardziej personalizowalny dzięki opcjom takim jak dynamiczne tapety generowane przez AI, nowe style zegara i czcionki.

Wydajność i bezpieczeństwo – HyperOS 3 ma być bardziej wydajny. Zmniejsza zużycie energii nawet o 10%, a obciążenie procesora o 4%. Do tego aplikacje mają uruchamiać się o 21% szybciej. Gracze również odczują poprawę, z 15% wyższą płynnością i 9% zmniejszeniem opóźnienia dotyku. System optymalizuje ponad 100 animacji, co zapewnia płynniejsze działanie.

Integracja z ekosystemem Apple’a – jednym z największych zaskoczeń jest integracja z urządzeniami Apple. Użytkownicy będą mogli uruchamiać aplikacje z Androida na macOS, odblokowywać telefony Xiaomi za pomocą Touch ID, a także synchronizować pliki i powiadomienia.

HyperOS 3 obiecuje konkretne korzyści wydajnościowe. Producent deklaruje do 10% lepszą efektywność energetyczną, 4% mniejsze obciążenie procesora i 21% szybsze uruchamianie aplikacji. Gracze mogą spodziewać się 15% poprawy płynności klatek i 9% redukcji opóźnień dotykowych. Nowa wersja systemu kładzie większy nacisk na ochronę prywatności. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie staje się standardem, a użytkownicy zyskują lepszą kontrolę nad uprawnieniami aplikacji. Przydatną funkcją może okazać się możliwość lokalizacji zgubionych urządzeń nawet po ich wyłączeniu – o ile oczywiście działać będzie tak, jak obiecuje producent.

Aktualizacja do HyperOS 3 to coś więcej niż tylko odświeżenie wizualne. Ulepszenia w wydajności, personalizacji i bezpieczeństwie są znaczące i sprawiają, że system staje się bardziej konkurencyjny. Szczególnie interesujące jest zbliżenie do ekosystemu Apple’a, które może przyciągnąć do Xiaomi nowych użytkowników. To odważny ruch, który pokazuje, że firma chce zaoferować coś unikalnego i przyjaznego dla użytkownika. Teraz pozostaje czekać na globalną premierę i ocenić, czy HyperOS 3 faktycznie spełni wszystkie obietnice.