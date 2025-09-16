Nowe telewizory Xiaomi. Będzie na co popatrzeć

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 – 4 rozmiary i strefowe podświetlenie

Najnowsza generacja telewizorów Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 przynosi szereg istotnych udoskonaleń technologicznych. W stosunku do serii zeszłorocznej udało się podnieść znacząco jasność – w szczycie wynosi ona teraz nawet 5200 nit, co gwarantuje wyjątkową czytelność i spektakularne efekty HDR nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Precyzję odwzorowania barw gwarantuje pokrycie filmowej palety kolorów DCI-P3 na poziomie 95%, co przekłada się na żywe i realistyczne kolory.

src Xiaomi

Zaawansowany system lokalnego wygaszania, oparty na technologii Mini LED, został znacząco rozbudowany. Liczba niezależnych stref podświetlenia prezentuje się następująco w zależności od przekątnej ekranu:

Model 65-calowy: 1792 strefy

1792 strefy Model 75-calowy: 2304 strefy

2304 strefy Model 85-calowy: 2880 stref

2880 stref Model 95-calowy: 3864 strefy

Tak granularna kontrola nad podświetleniem pozwala na uzyskanie głębszej czerni, wyższego kontrastu i uwydatnienie detali w ciemnych oraz jasnych partiach obrazu, znacząco redukuje też efekt bloom wokół najjaśniejszych partii obrazu. Całość jest optymalizowana przez procesor obrazu XM9000 i autorski silnik Master Quality Engine, który w czasie rzeczywistym analizuje i dynamicznie poprawia każdą wyświetlaną klatkę. Ekrany mają ramkę o szerokości zaledwie 4,35 mm, co dodaje nowej linii agresywnego wyglądu. Nowe telewizory to jednak nie tylko obraz – dźwięk także stoi na wysokim poziomie, dzięki zastosowaniu systemu 2.1.2 z obsługą Dolby ATMOS.

Z nowej linii zadowoleni będą także gracze

Seria TV S Pro Mini LED 2025 została zaprojektowana z myślą o rosnących wymaganiach sceny gamingowej. Telewizory oferują natywną częstotliwość odświeżania sięgającą aż 330 Hz, co zapewnia niezrównaną płynność obrazu w dynamicznych grach, a pełną synchronizację z generowaym przez konsole lub PC obrazem zapewniają technologie AMD FreeSync Premium / VRR które eliminują efekt rozrywania obrazu i minimalizują opóźnienia, gwarantując płynną rozgrywkę na najwyższym poziomie.

Na obecnym etapie seria TV S Pro Mini LED 2025 debiutuje na rynku chińskim w czterech wariantach przekątnych. Ceny kształtują się następująco:

65 cali: 6499 juanów (ok. 3290 złotych)

6499 juanów (ok. 3290 złotych) 75 cali: 8199 juanów (ok. 4150 złotych)

8199 juanów (ok. 4150 złotych) 85 cali: 10499 juanów (ok. 5320 złotych)

10499 juanów (ok. 5320 złotych) 98 cali: 19999 juanów (ok. 10120 złotych)

Powyższe ceny w złotówkach to proste przeliczenie i oczywiście nie uwzględniają żadnych polskich podatków. Jak na razie nie ma też informacji na temat dostępności na rynkach innych niż chiński – możemy spodziewać się takich informacji w późniejszym terminie.