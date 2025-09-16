watchOS 26 trafia na Apple Watch z nowymi funkcjami AI i “Liquid Glass”

Podsumowanie artykułu . . .

Zdrowie, wydajność i design — główne zmiany w watchOS 26

Nowy system wprowadza kilka kluczowych ulepszeń, które mogą zmienić sposób, w jaki korzystamy z Apple Watch.

Zdrowie i sport — najważniejszą nowością jest funkcja Sleep Score, która mierzy jakość snu na podstawie jego długości, pory i zakłóceń. W aplikacji Trening pojawił się cyfrowy trener Workout Buddy, który motywuje i dostarcza spersonalizowanych wskazówek. Dodatkowo, watchOS 26 wprowadza powiadomienia o nadciśnieniu, które analizują tętno i sugerują konsultację z lekarzem.

Design i interfejs — design “Liquid Glass” sprawia, że interfejs jest bardziej przejrzysty, z dynamicznymi odbiciami światła na przyciskach i ikonach. Ulepszono także Smart Stack, który teraz inteligentnie podpowiada najpotrzebniejsze widżety. Dwa nowe tarcze zegarka – Flow i Exactograph – dodają możliwości personalizacji. Niestety, dla tych, którzy czekali na więcej nowych tarcz, wybór może być rozczarowujący. Tylko dwie nowe opcje dla standardowych modeli i kolejne dwie dla wersji Ultra to dość skromny wynik.

Nowe funkcje i udogodnienia — system dodaje nowe gesty nadgarstka, które ułatwiają wyciszanie połączeń czy odrzucanie powiadomień. Pojawia się także długo wyczekiwana aplikacja Notatki, dzięki której można tworzyć i przeglądać notatki bezpośrednio na zegarku. Ulepszono również aplikację Wiadomości, która zyskała inteligentne odpowiedzi i tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

Wiele osób zapewne zastanawia się, jak wygląda kwestia wsparcia i tutaj mamy dobrą wiadomość, bo watchOS 26 jest dostępny dla wielu modeli Apple Watch. Wystarczy, że twój zegarek jest jednym z poniższych, a na pewno będzie obsługiwał nowy system.

Apple Watch SE (wszystkie generacje)

Apple Watch Series 6 lub nowszy

Apple Watch Ultra (wszystkie generacje)

Aby zaktualizować zegarek, musisz najpierw upewnić się, że twój iPhone działa na systemie iOS 26. Następnie, przejdź do aplikacji Watch i wybierz Ogólne > Uaktualnienia.

Nowy watchOS 26 to zdecydowanie ważna aktualizacja, która przynosi wiele wartościowych zmian. Ulepszenia w obszarze zdrowia, takie jak Sleep Score i monitorowanie ciśnienia krwi, oraz praktyczne nowości w interfejsie i funkcjach, jak Notatki na nadgarstku, czynią Apple Watch jeszcze bardziej przydatnym narzędziem w codziennym życiu. Choć wizualne zmiany nie są może tak rewolucyjne, jak w przypadku iOS 26, to dodanie funkcji opartych na AI i ulepszenia w wydajności sprawiają, że aktualizacja jest bardzo warta uwagi.