watchOS 26 trafia na Apple Watch z nowymi funkcjami AI i “Liquid Glass”

Joanna Marteklas
16.09.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Po kilku miesiącach intensywnych testów, Apple udostępnił watchOS 26, najnowszą wersję swojego systemu operacyjnego dla inteligentnych zegarków. Nowa aktualizacja to nie tylko kosmetyczne zmiany, ale także szereg funkcji napędzanych sztuczną inteligencją, które mają poprawić zdrowie i wygodę użytkowania. Warto też pamiętać, że gigant z Cupertino ujednolicił numerację z innymi systemami operacyjnymi firmy, takimi jak iOS 26 czy macOS 26 Tahoe, co ułatwia synchronizację i spójność w ekosystemie Apple – jeśli wcześniej jakimś cudem przegapiliście tę informację, to nie zdziwcie się, gdy z watchOS 11 nagle przeskoczycie na wersję 26.
Zdrowie, wydajność i design — główne zmiany w watchOS 26

Nowy system wprowadza kilka kluczowych ulepszeń, które mogą zmienić sposób, w jaki korzystamy z Apple Watch.

  • Zdrowie i sport — najważniejszą nowością jest funkcja Sleep Score, która mierzy jakość snu na podstawie jego długości, pory i zakłóceń. W aplikacji Trening pojawił się cyfrowy trener Workout Buddy, który motywuje i dostarcza spersonalizowanych wskazówek. Dodatkowo, watchOS 26 wprowadza powiadomienia o nadciśnieniu, które analizują tętno i sugerują konsultację z lekarzem.
  • Design i interfejs — design “Liquid Glass” sprawia, że interfejs jest bardziej przejrzysty, z dynamicznymi odbiciami światła na przyciskach i ikonach. Ulepszono także Smart Stack, który teraz inteligentnie podpowiada najpotrzebniejsze widżety. Dwa nowe tarcze zegarka – Flow i Exactograph – dodają możliwości personalizacji. Niestety, dla tych, którzy czekali na więcej nowych tarcz, wybór może być rozczarowujący. Tylko dwie nowe opcje dla standardowych modeli i kolejne dwie dla wersji Ultra to dość skromny wynik.
  • Nowe funkcje i udogodnienia — system dodaje nowe gesty nadgarstka, które ułatwiają wyciszanie połączeń czy odrzucanie powiadomień. Pojawia się także długo wyczekiwana aplikacja Notatki, dzięki której można tworzyć i przeglądać notatki bezpośrednio na zegarku. Ulepszono również aplikację Wiadomości, która zyskała inteligentne odpowiedzi i tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

Wiele osób zapewne zastanawia się, jak wygląda kwestia wsparcia i tutaj mamy dobrą wiadomość, bo watchOS 26 jest dostępny dla wielu modeli Apple Watch. Wystarczy, że twój zegarek jest jednym z poniższych, a na pewno będzie obsługiwał nowy system.

  • Apple Watch SE (wszystkie generacje)
  • Apple Watch Series 6 lub nowszy
  • Apple Watch Ultra (wszystkie generacje)

Aby zaktualizować zegarek, musisz najpierw upewnić się, że twój iPhone działa na systemie iOS 26. Następnie, przejdź do aplikacji Watch i wybierz Ogólne > Uaktualnienia.

Nowy watchOS 26 to zdecydowanie ważna aktualizacja, która przynosi wiele wartościowych zmian. Ulepszenia w obszarze zdrowia, takie jak Sleep Score i monitorowanie ciśnienia krwi, oraz praktyczne nowości w interfejsie i funkcjach, jak Notatki na nadgarstku, czynią Apple Watch jeszcze bardziej przydatnym narzędziem w codziennym życiu. Choć wizualne zmiany nie są może tak rewolucyjne, jak w przypadku iOS 26, to dodanie funkcji opartych na AI i ulepszenia w wydajności sprawiają, że aktualizacja jest bardzo warta uwagi.

