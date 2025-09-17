Turtle Beach prezentuje nowe klawiatury i myszki. Poznaj Vulcan II TKL RGB i Burst II Pro 

Podsumowanie artykułu . . .

Rynek gamingowych akcesoriów nie przestaje się rozwijać, a kolejni producenci prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Tym razem do gry wchodzi Turtle Beach, które postanowiło poszerzyć swoją ofertę o dwa nowe produkty skierowane do wymagających graczy. Klawiatura mechaniczna Vulcan II TKL RGB oraz bezprzewodowa mysz Burst II Pro Esports to propozycje dla tych, którzy szukają sprzętu mogącego realnie wpłynąć na ich wyniki w grach. Przedsprzedaż urządzeń rozpoczęła się 16 września 2025 roku, natomiast oficjalna premiera zaplanowana jest na 13 października. To interesujący ruch ze strony amerykańskiego producenta, który konsekwentnie buduje swoją pozycję na konkurencyjnym rynku akcesoriów gamingowych. Pytanie brzmi, czy nowe produkty rzeczywiście będą w stanie konkurować z uznanymi markami.

Klawiatura Vulcan II TKL RGB. Kompaktowy wybór dla miłośników e-sportu

Vulcan II TKL RGB to propozycja dla graczy preferujących format tenkeyless, czyli bez bloku numerycznego. Taka konstrukcja pozwala zaoszczędzić sporo miejsca na biurku, co może być kluczowe podczas dynamicznych rozgrywek FPS czy MOBA, gdzie każdy centymetr przestrzeni ma znaczenie dla swobody ruchów myszą.

Sercem klawiatury są przełączniki TITAN HS, które charakteryzują się wymiennością bez konieczności lutowania oraz fabrycznym nasmarowaniem. Producent zadbał także o solidną konstrukcję ze szczotkowanej aluminiowej płyty wierzchniej oraz piankę tłumiącą dźwięk, co teoretycznie powinno przełożyć się na cichszą pracę w porównaniu do standardowych klawiatur mechanicznych. Jeśli chodzi o personalizację, klawiatura oferuje podświetlenie RGB dla każdego klawisza z możliwością synchronizacji przez technologię AIMO za pośrednictwem aplikacji Swarm II na Windows.

Funkcja ReacTap SOCD oraz zaawansowany system anti-ghosting mają zapewnić poprawne rejestrowanie każdego naciśnięcia, nawet podczas najbardziej intensywnych sekwencji. Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja EASY-SHIFT[+], która rozszerza funkcjonalność klawiszy o dodatkowe polecenia. Praktycznym elementem jest odłączany kabel USB-C podłączany z lewej strony obudowy oraz wbudowane profile umożliwiające szybkie przełączanie ustawień bez dodatkowego oprogramowania.

Z drugiej strony firma oferuje nową mysz – Burst II Pro Esports. To propozycja dla graczy szukających maksymalnej precyzji. Jej główną zaletą ma być częstotliwość odpytywania 8K Hz z deklarowanym opóźnieniem wynoszącym zaledwie 0,125 ms. To ośmiokrotnie szybsze śledzenie niż w standardowych myszach gamingowych, co brzmi imponująco, choć w praktyce różnica może być subtelna dla przeciętnego użytkownika.

Symetryczna konstrukcja została zaprojektowana z myślą o średnich dłoniach i stylu chwytu paznokciem. Przy wadze zaledwie 57 gramów mysz plasuje się wśród najlżejszych dostępnych na rynku, co może mieć znaczenie podczas długich sesji gamingowych, gdzie mniejszy ciężar przekłada się na mniejsze zmęczenie nadgarstka.

Pod względem technicznym, mysz wykorzystuje ulepszony sensor Owl-Eye 30K DPI ze śledzeniem 750 IPS i przyspieszeniem 70 g. Producent deklaruje 99,8% dokładności rozdzielczości na różnych powierzchniach, włączając w to szkło. Optyczne przełączniki Titan mają wytrzymać do 100 milionów kliknięć, co przy intensywnym użytkowaniu powinno wystarczyć na kilka lat. Bateria zapewnia do 40 godzin pracy przy częstotliwości 8 kHz lub nawet 150 godzin przy standardowym 1 kHz. W zestawie znajduje się taśma poprawiająca chwyt oraz dodatkowe ślizgacze, pozwalające na personalizację urządzenia.

Klawiatura Vulcan II TKL RGB będzie kosztować 99,99 euro, czyli około 425 złotych. Za to mysz Burst II Pro Esports wyceniono na 129,99 euro, czyli około 550 złotych. Ceny zdecydowanie plasują oba produkty w segmencie premium, gdzie czeka na nie silna konkurencja w postaci uznanych marek jak Logitech G, Razer czy SteelSeries. Klawiatura dostępna jest w przedsprzedaży wyłącznie na stronie turtlebeach.com oraz w sieci Best Buy w Ameryce Północnej, a także u wybranych sprzedawców na całym świecie. Mysz można zamawiać bezpośrednio od producenta oraz u partnerskich detalistów.

Nowe produkty Turtle Beach prezentują się interesująco na papierze, oferując szereg zaawansowanych funkcji technicznych. Należy jednak pamiętać, że w segmencie premium liczy się nie tylko specyfikacja, ale także ergonomia, trwałość i kompatybilność. Dopiero testy w praktyce pokażą, czy Vulcan II TKL RGB i Burst II Pro Esports są w stanie spełnić oczekiwania wymagających graczy i czy ich cena jest adekwatna do oferowanej jakości.