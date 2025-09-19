Od odkurzaczy do smartfonów. Dreame wkracza na nowy rynek z modelem Space

Podsumowanie artykułu . . .

Czy producent robotów sprzątających może odnieść sukces na rynku smartfonów? Dreame Technology, znane dotąd głównie ze sprzętu AGD, postanowiło sprawdzić tę tezę w praktyce, szykując swojego pierwszego smartfona o nazwie Dreame Space, który ma zaoferować coś, czego brakuje nawet flagowcom największych marek – zaawansowaną astrofotografię dostępną dla każdego. Firma nie kryje ambicji. Zgromadzone miliardy juanów w zagranicznej przedsprzedaży sugerują, że koncept trafił na podatny grunt.

Dreame Technology to firma, która jest dobrze znana miłośnikom czystości i inteligentnych domów. Ich roboty sprzątające i inne urządzenia smart home cieszą się dużą popularnością. Jednak firma nie zamierza na tym poprzestawać. Po ogłoszeniu planów wejścia na rynek samochodów elektrycznych z supersamochodem inspirowanym Bugatti, Dreame właśnie potwierdziło kolejną zaskakującą decyzję – chce podbić świat smartfonów. Ich pierwszy telefon, nazwany Dreame Space, ma zrewolucjonizować mobilną fotografię, skupiając się na astrofotografii.

Dreame Space — telefon, który przybliży ci nocne niebo

Na oficjalnym profilu Dreame w serwisie Weibo pojawił się zwiastun, który potwierdza rychły debiut nowego telefonu. Choć nie zdradza on wyglądu urządzenia, to ujawnia jego kluczowy atut: zaawansowany system obrazowania, który pozwoli na robienie zdjęć nocnego nieba.

Zgodnie z informacją prasową, Dreame Space ma być produktem wyróżniającym się na tle konkurencji. Jego “niebiański system obrazowania” łączy zaawansowaną fotografię z codzienną użytecznością. Celem jest umożliwienie użytkownikom, nawet w mocno oświetlonych miastach, uchwycenia piękna nocnego nieba, ruchu chmur, a nawet obrotu Drogi Mlecznej. To bardzo ambitna obietnica, która może przyciągnąć zarówno amatorów, jak i doświadczonych fotografów. Technologia ma opierać się na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji, redukujących szumy i kompensujących drgania rąk.

Mimo że urządzenie nie miało jeszcze premiery, Dreame twierdzi, że już teraz uzyskało przedsprzedaż na miliardy juanów na rynkach zagranicznych. To pokazuje, że marka cieszy się dużym zaufaniem na całym świecie. Firma podkreśla również, że Dreame Space ma oferować spójne wrażenia z użytkowania we wszystkich regionach, stawiając na bezpieczeństwo, niezawodność i komfort.

Dlaczego smartfony?

Firma argumentuje, że smartfony stały się “wrotami do cyfrowej ery”, pełniąc rolę centralnego huba w ekosystemie inteligentnych urządzeń. Z uwagi na swoje doświadczenie w tworzeniu sprzętu, oprogramowania, algorytmów i połączonych platform, Dreame uważa, że jest dobrze przygotowane, by wejść na ten rynek. Firma postrzega ten telefon jako część szerszej misji, jaką jest łączenie ludzi, technologii i przyszłości.

Space ma pojawić się na rynku już wkrótce, ale nie mamy jeszcze dokładnej daty premiery. Nie wiemy również, jak będzie wyglądała kwestia globalnej dystrybucji. Jednak Dreame sprzedaje swoje sprzęty także w naszym kraju, więc mamy nadzieję, że pierwszy smartfon marki również nas nie ominie i będziemy mogli sprawdzić jego możliwości w praktyce.

Tak czy inaczej, wejście Dreame na rynek smartfonów jest odważnym ruchem, który pokazuje, że firma ma ambitne plany, wykraczające daleko poza rynek AGD. Skupienie się na astrofotografii i unikalnym systemie obrazowania to ciekawa strategia, która pozwala wyróżnić się na tle bardzo silnej konkurencji, ale bądźmy szczerzy, tylko tym telefon się nie obroni i musi oferować znacznie więcej. Jeśli jednak Dreame Space spełni pokładane w nim oczekiwania, może zdobyć serca klientów, choć stoi przed nim trudne zadanie – rynek smartfonów jest już mocno ugruntowany i chociaż zwracamy uwagę na nowych graczy, klienci nie są do końca skłonni na zakup ich produktów. Być może firmie pomoże fakt, że na rynku urządzeń do sprzątania jest dobrze znana i dzięki temu dostanie dodatkowy kredyt zaufania – zobaczymy.