Samsung rusza z globalna aktualizacją One UI 8. Na pierwszy ogień idzie seria Galaxy S25

Właściciele Galaxy S25 z różnych regionów już zaczynają dostawać One UI 8

Po wrześniowych testach w Korei Południowej, aktualizacja One UI 8 trafia do użytkowników Galaxy S25 na całym świecie. To nie jest zwykłe odświeżenie interfejsu – pod spodem kryje się Android 16 i cały zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które mają uczynić nasze smartfony bardziej przewidującymi i pomocnymi. Użytkownicy Galaxy S25 mogą już sprawdzać dostępność aktualizacji w ustawieniach swojego urządzenia. Proces pobierania i instalacji standardowo odbywa się przez menu „Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania”. Warto jednak pamiętać, że takie masowe wdrożenia zwykle rozchodzą się falami – nie wszyscy otrzymają aktualizację jednocześnie.

Samsung zapowiada, że wkrótce aktualizacja trafi również na inne flagowe modele z 2024 roku. Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy S24 FE mają otrzymać One UI 8 jeszcze w tym roku, choć w niektórych regionach może to potrwać nawet do października. Na starsze urządzenia, w tym modele z serii Galaxy S22 i tablety Galaxy Tab S10, przyjdzie czas później, tak samo jak na tańsze urządzenia, jednak cały proces powinien zakończyć się w tym roku.

Jakie nowości przynosi ze sobą ta aktualizacja?

Z racji, że One UI 7 zostało wdrożone w stabilnej wersji zaledwie w kwietniu tego roku, a już w czerwcu właściciele Galaxy S25 mogli testować kolejną generację, nowa nakładka jest raczej ewolucją niż rewolucją. Jasne, zmian jest całkiem sporo, ale już nie tak dużo, jak w poprzedniej wersji.

Największą nowością w One UI 8 jest wielomodalna sztuczna inteligencja, która potrafi analizować kontekst i dostosowywać się do sposobu użytkowania telefonu. Gemini Live pozwala na prowadzenie naturalnych rozmów z asystentem, który jednocześnie rozumie zawartość wyświetlaną na ekranie. Również Circle to Search zyskało nowe funkcje – podczas grania pomaga sprawdzać informacje o postaciach lub strategiach, oferuje też ulepszone tłumaczenia w czasie rzeczywistym podczas przeglądania treści w mediach społecznościowych.

Twórcom spodoba się z pewnością funkcja Audio Eraser, która jednym dotknięciem usuwa niepożądane dźwięki tła z nagrań. Portrait Studio transformuje zdjęcia zwierząt domowych w artystyczne portrety studyjne. Natomiast dla zabieganych Samsung przygotował Call Captions, zamieniające mowę na tekst podczas rozmów w hałaśliwych miejscach. Jeśli zaś dużo rozmawiacie w obcych językach i czasem nie do końca jesteście pewni, czy wszystko zrozumieliście, możecie skorzystać z funkcji Interpreter.

Nie jest to związane bezpośrednio z Galaxy S25, ale posiadacze Galaxy Z Flip docenią Now Bar dla FlexWindow, która śledzi aktywność aplikacji w czasie rzeczywistym. Gemini Live działa również na zewnętrznym ekranie, pełniąc rolę osobistego asystenta. Oprócz tego pojawiły się zaawansowane opcje personalizacji, które pozwalają tworzyć własne tapety z automatycznie wyselekcjonowanych obrazów z galerii.

Dla wszystkich natomiast One UI 8 wprowadza Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) – system tworzący zaszyfrowane, dedykowane środowiska pamięci dla poszczególnych aplikacji. Każda aplikacja ma dostęp wyłącznie do własnych danych. Dalej Knox Matrix podnosi poziom ochrony – w przypadku wykrycia poważnego zagrożenia automatycznie wylogowuje urządzenia z Konta Samsung i wysyła natychmiastowe powiadomienia na wszystkie połączone urządzenia Galaxy. Samsung ulepszył też funkcję Secure Wi-Fi, która wykorzystuje kryptografię postkwantową (PQC), tworząc strukturę zabezpieczeń chroniącą sieci przed przyszłymi zagrożeniami, także podczas korzystania z publicznych hotspotów.

Chociaż One UI 8 może nie być przełomową aktualizacją pod względem wyglądu, to jest ważnym krokiem w rozwoju oprogramowania Samsunga. Firma skupiła się na udoskonaleniu tego, co już działa, i co najważniejsze, na udostępnieniu najnowszych technologii AI na starszych urządzeniach. To pokazuje, że gigant myśli o swojej bazie użytkowników, nie tylko o tych, którzy kupują najnowsze flagowce. Jeżeli jesteś posiadaczem urządzenia z serii Galaxy, warto sprawdzić dostępność aktualizacji, która z pewnością uczyni twojego smartfona bardziej wydajnym i funkcjonalnym.