Nothing OS 4.0 oficjalnie. Aktualizacja wprowadza nowe funkcje i większą prostotę

Nothing OS 4.0 to nowa era oprogramowania Nothing. Czysty design i więcej funkcji

Interfejs Nothing OS 4.0 zachował charakterystyczny minimalistyczny styl, ale został gruntownie przeprojektowany. Interfejs jest jeszcze bardziej przemyślany, a Nothing skupiło się na uporządkowaniu elementów, co widać na każdym kroku.

Nowe szybkie ustawienia — przełączniki w panelu Szybkich Ustawień zostały przeprojektowane, są mniej zagracone i bardziej intuicyjne.

— przełączniki w panelu Szybkich Ustawień zostały przeprojektowane, są mniej zagracone i bardziej intuicyjne. Udoskonalony tryb ciemny — tryb ciemny zyskał lepszy kontrast i nową opcję Extra Dark Mode. To rozwiązanie nie tylko poprawia estetykę, ale też redukuje zmęczenie oczu podczas nocnego przeglądania. Przerobiono również ekran blokady i dodano nowe opcje Always-on Display.

Bardziej wrażliwy interfejs — pasek regulacji jasności ekranu jest teraz bardziej responsywny.

— pasek regulacji jasności ekranu jest teraz bardziej responsywny. Dynamiczne ikony – nowością jest funkcja Pop-up View, która pozwala na jednoczesne używanie dwóch aplikacji w trybie pływającym, co znacznie usprawnia wielozadaniowość i przełączanie się między programami.

– nowością jest funkcja Pop-up View, która pozwala na jednoczesne używanie dwóch aplikacji w trybie pływającym, co znacznie usprawnia wielozadaniowość i przełączanie się między programami. Lepsza wydajność — nowa funkcja optymalizacji aplikacji sprawia, że ich uruchamianie jest szybsze, a praca systemu płynniejsza. Producent obiecuje też poprawę łączności Bluetooth i Wi-Fi oraz większą stabilność systemu.

Nothing OS 4.0 to także ulepszenia w obszarze fotografii. Aplikacja aparatu zyskała nowy interfejs, a galeria jest teraz “inteligentniejsza”, z dodatkowymi kontrolami i bardziej intuicyjnym układem. Wszystko to za sprawą silnika TrueLens Engine. Co ciekawe, firma stawia również na przejrzystość w kwestii sztucznej inteligencji. Nothing OS 4.0 wprowadza nowe narzędzia, które dają użytkownikowi pełną kontrolę nad AI. Można na bieżąco monitorować jej status i zarządzać jej działaniem, a nowy pulpit AI pokazuje, jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. To reakcja na rosnące obawy dotyczące prywatności w erze wszechobecnej sztucznej inteligencji.

Program otwartej bety Nothing OS 4.0 startuje niebawem. Pierwszym urządzeniem z nowym systemem będzie Nothing Phone (3), a później aktualizacja trafi do starszych modeli. Niestety, właściciele Nothing Phone (1) nie doczekają się aktualizacji – ich urządzenia osiągnęły kres wsparcia.

Nowa generacja nakładki nie jest rewolucyjna, bo firma postawiła na dopracowanie i udoskonalenie tego, co już działa. System wprowadza sensowne ulepszenia wizualne i funkcjonalne – nowy, czystszy design, inteligentne ulepszenia w interfejsie i dodatkowe funkcje, takie jak lepsza wielozadaniowość, sprawiają, że korzystanie ze smartfona ma być jeszcze przyjemniejsze. Co ważne, Nothing nie zapomniało o przejrzystości i prywatności, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad sztuczną inteligencją. Wszystko to sprawia, że warto czekać na pojawienie się otwartej bety i przetestować nowy system.