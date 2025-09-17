Motorola rusza z aktualizacjami. Android 16 trafia na pierwsze modele

Podsumowanie artykułu . . .

Cztery miesiące testów beta i wreszcie jest – Motorola rozpoczęła dystrybucję stabilnej wersji Androida 16. Firma tradycyjnie stosuje stopniowe wdrażanie, co oznacza, że większość użytkowników będzie musiała uzbroić się w cierpliwość. Na pierwszy ogień poszły dwa modele w Ameryce Łacińskiej, co nie powinno dziwić – to często testowy poligon dla nowości software’owych. To znaczący krok, który oznacza, że nowe funkcje i ulepszenia są już na wyciągnięcie ręki dla wielu użytkowników.

Które modele już dostały marki Motorola Androida 16?

Jak wspomniałam, na razie aktualizacja jest dostępna w wybranych regionach, co jest typowe dla globalnych wydań. Motorola Edge 60 Pro jako pierwszy otrzymał stabilną wersję Androida 16 w Brazylii. Firmware oznaczono jako W1VV36H.7-21-5, a rozmiar pliku do pobrania to około 2 GB. Nieco później, w Meksyku, aktualizacja trafiła na Motorola Edge 50 Fusion, z firmware W1UU36H.21-14-3 i mniejszym pakietem aktualizacji o wadze 1,54 GB. Firma zapowiada stopniowe rozszerzanie dostępności na inne regiony w ciągu najbliższych tygodni.

Aktualizacja koncentruje się głównie na personalizacji i bezpieczeństwie. Nowy design jest bardziej wyrazisty, a opcje dostosowywania interfejsu zostały poszerzone. To zawsze mile widziana zmiana, choć warto pamiętać, że Motorola ma swoją nakładkę, która nie zawsze implementuje wszystkie funkcje czystego Androida. Znaczące ulepszenia dotyczą przejrzystości działania aplikacji w tle – użytkownicy zyskują lepszą kontrolę nad tym, które programy wykorzystują zasoby systemu. Wzmocniona została także ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz poprawiona kompatybilność z nowoczesnymi urządzeniami audio LE, co docenią posiadacze bezprzewodowych słuchawek.

W dzienniku zmian firmy nie ma wzmianki o wielu funkcjach, którymi Google chwalił się przy premierze Androidza 16. Brakuje informacji o Live Updates do śledzenia aktywności aplikacji bez ich otwierania, inteligentnym grupowaniu powiadomień czy wbudowanym selektorze zdjęć. Nie wiadomo również, czy Motorola zaimplementowała ulepszenia przewidywania wstecz, zrzuty ekranu HDR czy nowe emoji. To typowe dla producentów – często wybierają tylko te funkcje, które pasują do ich wizji systemu, pomijając resztę.

Choć na razie tylko dwa modele mogą cieszyć się nowym systemem, lista kwalifikujących się do aktualizacji urządzeń jest długa. Co prawda producent wciąż oficjalnie nie ogłosił, które modele dostaną w przyszłości Androida 16. Jednak bazując na polityce aktualizacji można było stworzyć przynajmniej podglądową listę. Obejmuje ona zarówno najnowsze flagowce, jak i popularne modele ze średniej półki, a także urządzenia z serii Razr i ThinkPhone.

Motorola Razr 2025, Motorola Razr+ 2025, Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2024, Motorola Razr 60, Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50, Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Edge 2025, Motorola Edge 60, Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion, Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50, Motorola Edge 50 Pro, Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Fusion, Motorola Edge 50 Neo, Motorola Edge 40 Pro

Moto G 2025, Moto G Power 2025, Motorola G Stylus 2025

Moto G86, Moto G86 Power, Moto G85, Moto G75, Moto G56, Moto G55

ThinkPhone 25 by Motorola

Ze względu na fazowy charakter wdrażania, aktualizacja może nie być od razu dostępna dla wszystkich użytkowników nawet w objętych programem regionach. Motorola planuje stopniowe rozszerzanie dostępności Androida 16 na kolejne modele i kraje w nadchodzących miesiącach, choć na dokładny harmonogram będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.