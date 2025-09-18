Nowości w Androidzie 16. Smartfony Pixel zyskują kolejne funkcje

Podsumowanie artykułu . . .

Android 16 QPR2 Beta 2 – spersonalizuj swój ekran i śledź zdrowie

Co dokładnie kryje się w tej aktualizacji? Okazuje się, że Google postanowiło wreszcie posłuchać użytkowników domagających się większej personalizacji, bo po latach niemalże jednolitego wyglądu, Android dostaje wreszcie porządne narzędzia do zmiany kształtów ikon. W sekcji Tapety i Styl dostępne są teraz aż pięć różnych opcji. Można wybierać między standardowym okręgiem, kwadratem, czy bardziej nietypowymi formami jak cztero- i siedmioboczny „cookie” lub łuk. To spory krok naprzód w personalizacji interfejsu, choć niektórzy mogą uznać, że to wciąż za mało w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami.

Google wyraźnie stawia też na integrację usług zdrowotnych, o czym zresztą już wcześniej nam donoszono. Health Connect przestaje być więc zwykłym magazynem danych, a zaczyna aktywniej monitorować użytkownika. System automatycznie śledzi teraz liczbę kroków za pomocą telefonu, gromadząc te informacje dla podpiętych aplikacji. Dodano też nowe funkcje do śledzenia treningów, w tym rejestrowanie wagi, indeksu zestawów czy wskaźnika postrzeganego wysiłku. To może uczynić Health Connect realną alternatywą dla specjalistycznych aplikacji fitness. Warto tu jeszcze wspomnieć, że Google rozszerzył dane dotyczące ćwiczeń w tej aplikacji, umożliwiając aplikacjom zapisywanie i odczytywanie wagi, liczby serii oraz wskaźnika RPE (oceny postrzeganego wysiłku).

Inne drobne, ale ważne zmiany

Oprócz widocznych gołym okiem nowości, Android 16 QPR2 Beta 2 wprowadza wiele zmian “pod maską”, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności.

Weryfikacja deweloperów — w przyszłości Android będzie blokować instalację aplikacji od niezweryfikowanych deweloperów. Nowa beta umożliwia programistom testowanie, czy ich aplikacje przejdą weryfikację.

Ochrona przed kradzieżą SMS-ów – wprowadzono mechanizmy ochrony przed kradzieżą kodów SMS OTP – po odebraniu wiadomości z hashem retrievera, transmisja RECEIVE_SMS jest blokowana na trzy godziny, a zapytania do bazy SMS są filtrowane.

Lepsze zarządzanie pamięcią — nowy mechanizm “garbage collection” w Android Runtime (ART) ma na celu zmniejszenie zużycia procesora, poprawę płynności systemu i wydłużenie czasu pracy na baterii.

Druga beta Androida 16 QPR2 to solidny, ewolucyjny krok, który zwiastuje interesujące zmiany, jakie trafią do użytkowników Google Pixel w grudniu. Nowe opcje personalizacji ikon i ulepszenia w Health Connect to bez wątpienia plusy, a niewidoczne na pierwszy rzut oka usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i wydajności są równie istotne. Jeśli nie jesteś fanem testowania, warto poczekać na stabilną wersję, która pojawi się w grudniu. Jeśli jednak lubisz nowości, instalacja bety na swoim Pixelu pozwoli ci zobaczyć, jak rozwija się oprogramowanie giganta. Wcześniej jednak dobrze będzie zrobić kopie zapasowe, choć wersje beta najlepiej jest instalować na dodatkowym urządzeniu, a nie tym, z którego na co dzień korzystamy, bo niektóre błędy mogą nam nieźle uprzykrzyć życie.