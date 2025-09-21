Pierwsza konsola przenośna z procesorem Strix Halo wchodzi na rynek. Ceny zaskakują nawet najbardziej wymagających graczy

Podsumowanie artykułu . . .

Ogłoszono ceny pierwszych w historii przenośnych konsol do gier z systemem Strix Halo

GPD ujawniło oficjalne ceny swojego najnowszego urządzenia. Podstawowy model z procesorem Ryzen AI Max 385, 32 GB pamięci RAM i 1 TB przestrzeni dyskowej ma kosztować około 1400 dolarów. W przedsprzedaży dostępny jest jednak za około 1220 dolarów. Mocniejsza wersja z Ryzen AI Max+ 395 startuje od około 1600 dolarów, ale w przedsprzedaży można ją nabyć ze zniżką około 200 dolarów.

Najdroższa konfiguracja z 64 GB RAM i 4 TB pamięci to wydatek około 2100 dolarów, choć w promocyjnej ofercie dostępna jest za około 1824 dolary. Producent zapowiada też specjalną edycję z 128 GB pamięci RAM za około 2500 dolarów, skierowaną do użytkowników wykonujących zadania wymagające ogromnych zasobów. Wszystkie te szacunki są na podstawie cen w walucie juanów, które widać na screenie poniżej.

To, co wyróżnia GPD Win 5 na tle konkurencji, to zastosowanie procesorów AMD Strix Halo. Architektura 16-rdzeniowa z 32 wątkami to absolutna nowość w świecie handheldów. Wcześniejsze topowe urządzenia korzystały z układów Strix Point czy Lunar Lake, oferujących znacznie mniejszą moc obliczeniową. Taka wydajność wymagała jednak pewnych kompromisów konstrukcyjnych. Producent zrezygnował z wbudowanej klawiatury znanej z poprzednich modeli i zastosował rozwiązanie z zewnętrzną baterią, które wzbudziło mieszane reakcje. Firma tłumaczy te zmiany koniecznością zapewnienia odpowiedniego chłodzenia dla tak wydajnego podzespołu.

Urządzenie wykorzystuje system chłodzenia z dwoma wentylatorami, a procesor może pracować przy TDP wynoszącym 75 W. To wartość porównywalna raczej z laptopami gamingowymi niż typowymi konsolami przenośnymi. Zewnętrzna bateria oferuje pewną elastyczność, ponieważ można ją przymocować do tylnej części urządzenia lub podłączyć kablem, działając jak powerbank.

Przedsprzedaż na rynku chińskim rozpocznie się 25 września 2025 roku, a globalna premiera zaplanowana jest na 17 października. Poza Chinami ceny mogą zaczynać się poniżej 1500 dolarów. GPD pozycjonuje Win 5 jako jeden z najdroższych i najwydajniejszych handheldów dostępnych na rynku. Ceny Win 5 wydają się relatywnie rozsądne, biorąc pod uwagę, że minikomputery z procesorami Strix Halo kosztują 1500-2000 dolarów. GPD oferuje zbliżoną wydajność w formie przenośnej, choć z pewnymi ustępstwami w kwestii konstrukcji. Pytanie pozostaje, czy użytkownicy zaakceptują wyższą cenę i nietypowe rozwiązania konstrukcyjne w zamian za tak dużą wydajność.